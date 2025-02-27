 

Пропалестинские студенты захватили здание Барнардского колледжа в Нью-Йорке

27.02.2025, 7:30, Новости дня
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Десятки пропалестинских студентов Колумбийского университета ворвались в административное здание Барнардского колледжа в Нью-Йорке и заблокировали кабинет декана Лоры Розенберри, пишет Ynet.

Эта группа людей в масках требует отмены исключения двух студенток, которые в январе распространяли антисионистские листовки в аудиториях и срывали занятия. Они заявили, что продолжат срывать занятия. Звучали лозунги “Free Palestine”. На стены колледжа были нанесены антиизраильские граффити.

Сайт Fox передает, что протестующие “физически напали” на сотрудника Барнардского колледжа, он был госпитализирован.

Вице-президент Барнардского колледжа по коммуникациям Робин Левин сообщил, что протестующие призвали других студентов проходить в кампус, не предъявляя удостоверения личности.

Руководство Барнардского колледжа заявило, что предложило протестующим встретиться с ними, если они снимут маски, но протестующие отказались.


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