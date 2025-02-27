Рупор кремлевской пропаганды: Дипломатическая СВО в динамике

Дипломатическая СВО в динамике.

На 02.03.2022 141 страна ООН осуждала Россию, 5 поддерживали Россию, 35 воздерживались при голосовании и еще 12 не голосовали.

На 24.02.2025 уже только 93 страны осуждали Россию, 18 поддерживали Россию, 65 воздерживались при голосовании и 17 не голосовали.

Разумеется, такие изменения не были бы возможны без успехов нашей армии на фронте, что заставило многие страны пересмотреть свою позицию, включая США.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках