Рупор кремлевской пропаганды: Дипломатическая СВО в динамике
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Дипломатическая СВО в динамике.
На 02.03.2022 141 страна ООН осуждала Россию, 5 поддерживали Россию, 35 воздерживались при голосовании и еще 12 не голосовали.
На 24.02.2025 уже только 93 страны осуждали Россию, 18 поддерживали Россию, 65 воздерживались при голосовании и 17 не голосовали.
Разумеется, такие изменения не были бы возможны без успехов нашей армии на фронте, что заставило многие страны пересмотреть свою позицию, включая США.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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