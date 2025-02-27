Мнение «аналитика»: О национальном интересе… В чём он для России сегодня?

Когда-то давно, в позапрошлой эпохе отставной американский президент Ричард Никсон свысока поучал тогда ещё действующего российского министра Андрея Козырева. «У любой великой державы, — вещал он, вальяжно раскинувшись в кресле, которое стояло прямо в кабинете сталинской высотки на Смоленской площади, — должны быть свои национальные интересы. Вы знаете, в чём сегодня заключаются национальные интересы России?».

Ответ главы МИД РФ, известного в дипломатических кругах под прозвищем «Мистер Да», вошёл в анналы:

— У России… нет национальных интересов, отличных от общечеловеческих, — заявил Андрей Козырев.

— Это похвальное чувство для министра иностранных дел, — не без иронии ответил Гичард Никсон. — Но ведь имеются существуют же некоторые специфические интересы, которые Россия как нарождающаяся держава считает важными для себя?

— Российское правительство ещё не имело возможности подумать о них, но, возможно, президент Никсон как друг российской демократии желал бы помочь нам установить, что это за интересы? — несколько застенчиво пролепетал чиновник. И робко улыбнулся, заискивающе глядя в глаза «белому господину».

За что и удостоился впоследствии от ветерана американской политики весьма откровенной характеристики «Слизняк!».

Прошли годы. #Россия преодолела трудности «лихих 1990-х». Повернула вспять многие деструктивные процессы тех лет. Встала на ноги и отряхнула с них путы «ельцинского наследия». Обрела собственный голос во внешней политике. Обрела вместе с ним и национальные интересы. Причём оказалось, что они не так уж и созвучны американским. Всё, как Ричард Никсон говорил тогда же: «Россия не может и не должна пытаться идти вслед за Соединёнными Штатами во всех вопросах внешней политики. Как большая страна #Россия имеет собственную судьбу».

Имеет.

И собственную судьбу, и собственные, выстраданные годами эволюции национальные интересы. Такие, за которые готовы бороться и умирать русские люди — все, от адыгов до якутов.

Так чем же Америка теперь недовольна?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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