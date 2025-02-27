 

“Буду и дальше худеть”: 61-летняя Гулькина похвасталась результатом откачки жира

27.02.2025, 0:00, Разное
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“Я к концерту сбросила пять килограммов, – призналась Гулькина. – Но это случилось скорее на нервной почве – волновалась перед концертов. Да и поесть нормально было некогда – каждый день по шесть часов репетиций – после вокальной с оркестром ехала на другой конец города к ребятам, которые танцуют. И всю последнюю неделю я была без отдыха. А еще пожилая мама заболела и ей делали операцию – тоже стресс для меня. Звукорежиссер даже на всякий случай приготовил для меня “плюсовую” фонограмму, но я отказалась, решив все петь вживую, понимая, что просто не имею права иначе и хочу, чтобы все было по-честному”.

Гулькина не скрывает – она была перед сольником у хорошего косметолога. Но при этом ходила и к пластическому хирургу. “Я делала себе подбородок – жирочек там откачивала, – честно рассказала звезда. – И дело даже не в концерте – мне просто хочется хорошо выглядеть. Может, где-то на горизонте меня еще ждет мой любимы. Так что сейчас не хочу останавливаться – буду и дальше худеть”.

Напомним, Наталия Гулькина четыре раза была замужем. Но хочет ли знаменитая артистка снова поставить штамп в паспорте?

“Если будет, за кого замуж выйти, то почему нет? – говорит исполнительница. – Правда, пока вариантов нет. Но я не переживаю, потому что очень хорошо себя и одна чувствуя. Просто кайфую, получаю удовольствие от своей профессии. И честно, пока не до отношений”.


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