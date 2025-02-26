 

Мнение «аналитика»: О торговле Украиной… Чья возьмёт?

26.02.2025, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну что же, вечер перестаёт быть томным. Украинский президент Владимир #Зеленский спешно летит то ли в Вашингтон, то ли в Лондон, то ли к обоим боссам сразу, то ли вовсе пролетает. Украинский кабинет министров одобрил сделку по «редкоземам», после чего американский Госдеп заявил, что она ещё не согласована. А Reuters сообщил, что теперь Белый дом вообще сомневается в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом, хотя тот расплывчато заявляет обратное.

И на этом фоне российский лидер Владимир Путин… публично демонстрирует готовность привлечь #США к разработке редкоземельных и редких металлов в РФ, ненавязчива включая туда и «новые территории». Во, стратег!

Ещё раз. Владимир Зеленский тужится, пыжится и публично скандалит со своим главным спонсором. И грозится не отдать ему и дайма. Владимир #Путин так же публично демонстрирует готовность прямо «лечь» под США. Но при этом аккуратно прописывает в соглашении мелким шрифтом выгодные для России пункты.

Чья возьмёт в итоге, как считаете?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: NED приостанавливает работу

26.02 / Мнение: Штрафы для собственников жилья, банкротства застройщиков и разрыв в цене между первичкой и вторичкой

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная агрессия в ЮАР

26.02 / Мнение: Нарушит ли Дания договор о проливах, рост экспорта русской нефти и кто продал нам теневой флот

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В Румынии арестовали фаворита президентских выборов

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Как меня реабилитировали”

26.02 / Госдума поддержала в первом чтении закон о штрафах для жертв мошенников

26.02 / Мнение: Россия учит Вэнса демократии

26.02 / Команда Томми Робинсона выпустила двухчасовой фильм о роскошном дворце Кира Стармера в центре Лондона

26.02 / Мнение «аналитика»: О совместном позоре Израиля и США… Какая боль, какая бо-о-оль?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика