Мнение «аналитика»: О торговле Украиной… Чья возьмёт?

Ну что же, вечер перестаёт быть томным. Украинский президент Владимир #Зеленский спешно летит то ли в Вашингтон, то ли в Лондон, то ли к обоим боссам сразу, то ли вовсе пролетает. Украинский кабинет министров одобрил сделку по «редкоземам», после чего американский Госдеп заявил, что она ещё не согласована. А Reuters сообщил, что теперь Белый дом вообще сомневается в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом, хотя тот расплывчато заявляет обратное.

И на этом фоне российский лидер Владимир Путин… публично демонстрирует готовность привлечь #США к разработке редкоземельных и редких металлов в РФ, ненавязчива включая туда и «новые территории». Во, стратег!

Ещё раз. Владимир Зеленский тужится, пыжится и публично скандалит со своим главным спонсором. И грозится не отдать ему и дайма. Владимир #Путин так же публично демонстрирует готовность прямо «лечь» под США. Но при этом аккуратно прописывает в соглашении мелким шрифтом выгодные для России пункты.

Чья возьмёт в итоге, как считаете?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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