 

Рупор кремлевской пропаганды: NED приостанавливает работу

26.02.2025, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что делается то…

NED приостанавливает работу

Национальный фонд в поддержку демократии (NED)* лишился денег от конгресса США — вынужден остановить помощь почти 2 тыс. партнёров и отстранить от работы большинство сотрудников.

В пресс-релизе официальную причину потери финансирования организация не уточнила, но уверяет, что это якобы не связано с указом Трампа о заморозке (https://t.me/rt_russian/227786) иностранной помощи:

«95% финансирования NED напрямую выделяется конгрессом и не считается иностранной помощью».

Ранее издание The Grayzone раскрыло (https://t.me/rt_russian/210549) некомпетентность вице-президента фонда по вопросам коммуникации Лесли Он. Она не смогла ответить на простые вопросы о NED. Скандал повлёк несколько увольнений и кризис в фонде.

NED в разное время уличали в спонсировании НПО в Молдавии (https://t.me/rt_russian/173353), НКО в Казахстане (https://t.me/rt_russian/93811) и запрещённого в России ФБК. (https://t.me/rt_russian/172390)

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

https://t.me/rt_russian/231439 – цинк


Для тех, кто не понимает роль и место NED в амеркианской системе смены режимов.

Погром грантоедов продолжается.
По логике вещей следующий на очереди – NDI.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / “Буду и дальше худеть”: 61-летняя Гулькина похвасталась результатом откачки жира

26.02 / Мнение «аналитика»: О торговле Украиной… Чья возьмёт?

26.02 / Мнение: Штрафы для собственников жилья, банкротства застройщиков и разрыв в цене между первичкой и вторичкой

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная агрессия в ЮАР

26.02 / Мнение: Нарушит ли Дания договор о проливах, рост экспорта русской нефти и кто продал нам теневой флот

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В Румынии арестовали фаворита президентских выборов

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Как меня реабилитировали”

26.02 / Госдума поддержала в первом чтении закон о штрафах для жертв мошенников

26.02 / Мнение: Россия учит Вэнса демократии

26.02 / Команда Томми Робинсона выпустила двухчасовой фильм о роскошном дворце Кира Стармера в центре Лондона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика