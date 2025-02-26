Рупор кремлевской пропаганды: NED приостанавливает работу

Что делается то…

NED приостанавливает работу

Национальный фонд в поддержку демократии (NED)* лишился денег от конгресса США — вынужден остановить помощь почти 2 тыс. партнёров и отстранить от работы большинство сотрудников.

В пресс-релизе официальную причину потери финансирования организация не уточнила, но уверяет, что это якобы не связано с указом Трампа о заморозке (https://t.me/rt_russian/227786) иностранной помощи:

«95% финансирования NED напрямую выделяется конгрессом и не считается иностранной помощью».

Ранее издание The Grayzone раскрыло (https://t.me/rt_russian/210549) некомпетентность вице-президента фонда по вопросам коммуникации Лесли Он. Она не смогла ответить на простые вопросы о NED. Скандал повлёк несколько увольнений и кризис в фонде.

NED в разное время уличали в спонсировании НПО в Молдавии (https://t.me/rt_russian/173353), НКО в Казахстане (https://t.me/rt_russian/93811) и запрещённого в России ФБК. (https://t.me/rt_russian/172390)

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

https://t.me/rt_russian/231439 – цинк



Для тех, кто не понимает роль и место NED в амеркианской системе смены режимов.

Погром грантоедов продолжается.

По логике вещей следующий на очереди – NDI.

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Источник: Colonel Cassad

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