Рупор кремлевской пропаганды: NED приостанавливает работу
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Что делается то…
NED приостанавливает работу
Национальный фонд в поддержку демократии (NED)* лишился денег от конгресса США — вынужден остановить помощь почти 2 тыс. партнёров и отстранить от работы большинство сотрудников.
В пресс-релизе официальную причину потери финансирования организация не уточнила, но уверяет, что это якобы не связано с указом Трампа о заморозке (https://t.me/rt_russian/227786) иностранной помощи:
«95% финансирования NED напрямую выделяется конгрессом и не считается иностранной помощью».
Ранее издание The Grayzone раскрыло (https://t.me/rt_russian/210549) некомпетентность вице-президента фонда по вопросам коммуникации Лесли Он. Она не смогла ответить на простые вопросы о NED. Скандал повлёк несколько увольнений и кризис в фонде.
NED в разное время уличали в спонсировании НПО в Молдавии (https://t.me/rt_russian/173353), НКО в Казахстане (https://t.me/rt_russian/93811) и запрещённого в России ФБК. (https://t.me/rt_russian/172390)
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
https://t.me/rt_russian/231439 – цинк
Для тех, кто не понимает роль и место NED в амеркианской системе смены режимов.
Погром грантоедов продолжается.
По логике вещей следующий на очереди – NDI.
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Источник: Colonel Cassad
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