Мнение: Штрафы для собственников жилья, банкротства застройщиков и разрыв в цене между первичкой и вторичкой

1. Владельцев квартир в этом году начнут наказывать за нарушения, которые многие у нас и нарушениями-то не считают. Цитирую (ссылка):



…теперь за блокировку пожарного люка на балконе, хранение огнеопасных материалов в квартире и изменение направления открытия входной двери придется заплатить до 15 тысяч рублей. Ранее штраф достигал 10 тысяч рублей.

Аналогичную сумму потребуют за незаконный тамбур в подъезде. Многие собственники самовольно отгораживают часть общего пространства, устанавливая двери. Если конструкция не согласована должными образом, для жильцов предусмотрено наказание, подчеркнула экономист.

Кроме того, в два раза вырастет штраф за неуплату налога с продажи недвижимости — теперь он будет достигать 40 процентов от суммы налога. Владельцев жилья также начнут штрафовать на 800 рублей за самовольную замену батарей и на 15 тысяч рублей — за нарушение правил эксплуатации газового оборудования (если плита старше 20 лет или стоит в неправильном месте).

Ранее россиян предупредили о наказании за хранение электросамокатов в подъездах жилых домов. Эти устройства загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты, а также обладают ненадёжными аккумуляторами.

Казалось бы, зверство и деспотизм… Однако многолетний читатель прислал мне письмо, где пишет, что манящий образ ухоженного Запада складывается как раз из подобных карательных мелочей. Цитирую:

Наши западные враги прекрасно понимают важность внешнего лоска. Этот внешний лоск имеет огромное значение. Именно по нему в первую очередь будут судить о стране и только во вторую очередь будут судить о ней по содержанию. В том же Лондоне люди зимой могут умирать от холода и экономить каждый киловатт энергии, но снаружи лондонские домики будут выглядеть прекрасно и вызывать восторг у условного российского релоканта: никаких кондиционеров на фасадах; никаких окон, внешний вид которых отличается от архитектурной концепции; никаких застекленных балконов; никаких дверей а-ля металлический лист. Это актуально для всех стран Запада.

К сожалению, Россия в плане внешнего лоска сильно отстает. Наши города в целом комфортны для жизни, но выглядят откровенно плохо. И эту ошибку нужно исправить.

Дальше читатель пишет, что направил в администрацию Владивостока письмо, в котором предлагает наказывать граждан за осквернение фасадов домов. Цитирую:

…К сожалению, вскоре после развала Союза ССР со стороны горожан стало нормой самовольно менять архитектурные элементы зданий: устанавливать разные оконные рамы, перестраивать балконные оградки, устанавливать разнообразное остекление балконов, размещать на фасадах внешние блоки кондиционеров…

…Еще одной проблемой последних лет является обилие внешних блоков кондиционеров на фасадах зданий. Кондиционеры на фасадах есть уже давно, но в последние годы считается нормой иметь кондиционер чуть ли не в каждой комнате…

…вывод очевиден: необходимо в городах России внешний вид балконов и оконных рам в рамках каждого отдельного здания привести к единообразию, а также убрать с фасадов внешние блоки кондиционеров. В рамках одного дома все балконы и все оконные рамы должны выглядеть одинаково, а «прыщей» в виде кондиционеров быть не должно…

Полагаю, вскоре у нас до этого и дойдут: запретят белые стеклопакеты, будут штрафовать за горы мусора на балконах и так далее. А вообще, многие думают, что корень проблемы — в доставшемся нам по наследству формате собственности на квартиры. Чтобы дом хорошо выглядел и хорошо содержался, у дома должен быть один собственник: вот как у торговых центров, например. До 1917 года, кстати, так и было: люди покупали сразу большие многоквартирные дома, а отдельные квартиры там сдавали (или брали) в аренду.

Вместе с тем, квартиры для постсоветского поколения — это святое, поэтому, уверен, на столь радикальные реформы власти не пойдут. Впрочем, они и не нужны: нужного уровня аккуратности фасадов вполне можно добиться обычными штрафами. Скажу больше: если платить 20% от штрафа доносчикам-добровольцам, наши города можно будет привести в старо-европейский вид очень быстро, буквально за один год.

2. Журналисты пишут, что в России начались банкротства застройщиков. С начала года обанкротились несколько крупных строительных компаний в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Чувашии. В Москве и Петербурге даже после отмены льготной ипотеки застройщики чувствуют себя сносно, а вот в некоторых регионах проблемы уже подступают к самому горлу (ссылка).

Но журналисты, конечно, преувеличивают. Всего в России около 4500 застройщиков, из них 2600-2800 занимаются многоквартирными домами. Если предположить, что средняя строительная компания живёт 15 лет — и это, вероятно, сильно завышенный показатель — получится, что в нормальном режиме должны закрываться по 25 застройщиков ежемесячно. Далёким от математики наблюдателям это покажется сенсацией: «Ужас! Ужас! Целых 25 застройщиков закрылись в России в феврале!».

3. Несмотря на сворачивание льготной ипотеки, значимого снижения цен на рынке жилья не наблюдается. Новых квартир стало строится несколько меньше, и цены на них только лишь растут. Что изменилось, так это то, что вторичка стала заметно сильнее отставать по цене от первички (ссылка):

В феврале ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг рекордных 20 процентов. <…>

По словам экспертов, новостройки продолжают дорожать быстрее, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки. В среднем по крупным городам квадратный метр «первички» вырос в цене на 11 процентов, а «вторички» — на 7 процентов.

Самый значительный разрыв зафиксировали в Томске и Тольятти — здесь медианная цена «квадрата» в новостройке на 52 процента выше, чем в старом жилье. Большая разница также наблюдается в Челябинске и Новокузнецке — 47 и 43 процента соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге показатели оказались ниже средних — 10 и 16 процентов соответственно.

Лично я совершенно не удивлён. Цены на квартиры относятся к так называемым «липким ценам» — их легко поднять, но сложно опустить. Люди психологически не готовы смириться с тем, что квартира, которую они могли продать за 7 млн рублей, теперь стоит 5 млн рублей.

Разрыв между надеждами и реальностью постепенно исчезнет сам собой, при помощи инфляции: опускать цену больно, а вот отказаться от индексации цены — уже приемлемо. Ну а пока разрыв сохраняется, квартиры будут уходить через скидки: дать разовую скидку конкретному покупателю, опять-таки, психологически проще, чем снизить цену в объявлении о продаже.