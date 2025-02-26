 

Рупор кремлевской пропаганды: В Румынии арестовали фаворита президентских выборов

26.02.2025, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Будни европейской демократии.
В Румынии задержали кандидата в президенты Румынии Джорджеску, который выиграл первый тур выборов, после чего выборы в Румынии по указке Брюсселя отменили.

Так как Джорджеску остается фаворитом на выборах и есть ненулевая вероятность, что и на повторных выборах он победит, Брюссель переходит к открытому силовому подавлению политического инакомыслия.

Собственно, после истории с выборами в Румынии рассказы про "европейскую демократию" можно закончить.

Одновременно с Румынией, Брюссель пытается сокрушить боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году заключения и 6 годам запрета политической деятельности за неподчинение Высокому представителю ООН. Данный представителем является немец Кристин Шмидт из ХСС. Для Германии притеснение сербов это историческая норма.

Очевидно, что взят курс на подавление неподконтрольных политиков в Восточной Европе и на Балканах.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Как меня реабилитировали”

26.02 / Госдума поддержала в первом чтении закон о штрафах для жертв мошенников

26.02 / Мнение: Россия учит Вэнса демократии

26.02 / Команда Томми Робинсона выпустила двухчасовой фильм о роскошном дворце Кира Стармера в центре Лондона

26.02 / Мнение «аналитика»: О совместном позоре Израиля и США… Какая боль, какая бо-о-оль?

26.02 / Секретный космоплан Космических сил США Х-37В сделал селфи на фоне Земли

26.02 / Мнение: Последнее прибежище космополита

26.02 / Жутковатый гуманоидный робот от Clone Robotics — весьма дотошная имитация человека

26.02 / В России массово приостанавливают государственные тендеры на сожжение чучела Трампа в ходе празднования Масленицы

26.02 / В Челябинске создали ракету с наведением через видеокамеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика