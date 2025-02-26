Госдума поддержала в первом чтении закон о штрафах для жертв мошенников

Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает введение штрафов для жертв мошенников. Как объяснили авторы законопроекта, инициатива поспособствует повышению внимательности граждан.

«У любой медали есть две стороны – кто-то выманивает деньги, а кто-то их передаёт… Я хочу сказать, что эта мера направлена на повышение ответственности в обществе. Мы призываем думать дважды перед тем, как передать преступникам деньги или что-то ещё – в противном случае, будете отвечать наравне с ними», – пояснил депутат Святослав Гуревич.

Позицию парламентариев поддерживают научные сотрудники института конфликтологии РАЕН имени Алана Чумака.

«Если мошенник и обманул кого-то, то это значит, что кто-то был рад обманываться. Жертва сама может спровоцировать мошенника многими факторами – например, если ведёт показательно роскошный образ жизни и при этом не демонстрирует особых интеллектуальных способностей», – считают в институте.

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