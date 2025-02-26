Мнение: Россия учит Вэнса демократии.

Румынию уже научила

Интересная новость из Румынии! Причем – явно в продолжение истории со скандальной речью Вэнса в Мюнхене.

“В Румынии задержан кандидат в президенты, который ранее уже победил в первом туре, но результаты были отменены. Сейчас его задержали при попытке снова зарегистрироваться на повторных выборах и снова выставить свою кандидатуру”. То есть румыны взяли Джорджеску (в другом прочтении – Георгеску). Напомню, что “вынырнувший ниоткуда” Георгеску вдруг вылез в дамки на выборах президента Румынии, и вместо того чтобы просто “навести шороху” и “взбодрить” традиционных “системных” кандидатов – вдруг взял да и выиграл первый тур.

Румыны после такого сюрприза сильно переполошились и не придумали ничего лучшего, чем просто… вообще отменить первый тур выборов решением Конституционного суда, и как бы назначить все выборы заново, “с нуля”. Это произошло в декабре прошлого года, случился небольшой скандал, который заметил в нашей “большой деревне” вице-президент США Вэнс – и попенял европейцам на этот, на его взгляд, вопиющий удар по демократии и свободе голосования.

Теперь мы видим, как именно Европа “намотала на ус” урок от Вэнса: она не только не намерена как минимум допустить Георгеску до новых выборов – она его просто берет под стражу, как злостного смутьяна и, видимо, “путинского шпиона”. Лихо! Думаю, теперь это выглядит уже попросту как вызов для Вэнса, как “брошенная перчатка”. Станет ли Вэнс реагировать? И как?

Но, в общем, когда идет такой масштабный разрыв между Европой и США – тут уже, понятно, всем не до такой ерунды, как какая-то там “демократия”.

Стоит лишь напомнить, что ситуация в принципе до деталей напоминает то, что произошло в 2018 году в России, на выборах губернатора Приморского края. Тогда по ходу подсчета результатов второго тура голосования в крае назревало “ужасное” – предварительные итоги указывали, что во втором туре вот-вот победит “оппозиционный” кандидат – коммунист. Во Владивосток срочно прилетела из Москвы глава Центризбиркома Элла Памфилова, и она ТОЖЕ не смогла придумать ничего лучшего, как не отменить попросту вообще ВСЁ уже состоявшееся до этого момента голосование. Элла отменяет все уже прошедшее голосование, останавливает подсчет голосов и назначает новый “первый тур” выборов, все предыдущие результаты аннулируются.

Тогда в Приморье была интрига – а как, дадут ли зарегистрироваться кандидатами участникам предыдущего “голосования”, то есть – дадут ли принять участие в повторном голосовании теневому победителю – коммунисту Андрею Ищенко. Ни фига подобного! Второй раз надо было повторять всю процедуру заново – то есть зарегистроваться по подписям.

В Приморье Андрею Ищенко второй раз зарегистрироваться не дали: подписи он собрал по новой сколько надо, но их сочли “фальшивыми”. Разучился, видимо – бывает. Как видим, в Румынии повторяется ровно тот же сценарий. Россия учит Европу демократии, несмотря на какие-то возмущенные вопли с улицы деревенщины из Америки Вэнса.