В Румынии задержан кандидат в президенты Кэлин Джорджеску

В Румынии задержан кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, который занял первое место в первом туре аннулированных президентских выборов. Политик направлялся в Центральный избирательный комитет, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на повторных выборах.

“Настоящее время” со ссылкой на румынские СМИ сообщает, что задержан соратник кандидата в президенты Горацио Потра. В его доме в ходе обыска найдено оружие и миллионы долларов наличными. Радио “Свобода” называет его лидером воевавших в Африке румынских наемников.

В общей сложности обыски были проведены по 47 адресам в нескольких жудецах (округах). Известно, что Джорджеску подозревается в нарушении законодательства о финансировании избирательной кампании. Сам он заявляет, что у него вновь пытаются украсть выборы.

Основанием для аннулирования выборов стало подозрение, что РФ проводит кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Джорджеску. Он отрицает связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.