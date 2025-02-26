Команда Томми Робинсона выпустила двухчасовой фильм о роскошном дворце Кира Стармера в центре Лондона

Признанный экстремистским в Великобритании фонд борьбы с фундаментализмом, возглавляемый активистом Томми Робинсоном, опубликовал в X двухчасовой фильм-расследование о якобы принадлежащем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру дворце в районе Вестминстер. За сутки ролик посмотрели 20 миллионов зрителей.

Как показывает съёмка с дронов, прямо в центре города расположен роскошный особняк общей площадью около 1500 м², которым может владеть Стармер. Как предполагают активисты, он завладел роскошной недвижимостью в историческом районе с помощью подставных лиц.

«Если хочешь, что-то спрятать, прячь на самом видном месте. Именно поэтому в в центре Лондона, в Вестминстере, Стармер присвоил себе роскошный дворец и шикует на народные деньги вместе с депутатами из своей партии жуликов и леваков. Мы проведём многотысячный марш на Даунинг-стрит и заставим эту шайку бандитов осознать, кто здесь власть», – заявила в фильме глава отдела расследований фонда борьбы с фундаментализмом Мэри Сингинсон.

Кир Стармер провёл пресс-конференцию, на которой отверг все обвинения; при этом он пять раз отказался упомянуть имя Робинсона, предпочитая называть его «известным блогером». Политик назвал фильм «мерзким ультраправым поклёпам, снятым на русские деньги», и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к созданию и распространению ленты,

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