Мнение «аналитика»: О совместном позоре Израиля и США… Какая боль, какая бо-о-оль?

Уже третий день люди с тёмными кудрями и светлыми лицами пылают праведным гневом в этих ваших энторнетах. И не жалеют крепких слов для #США, а также и для Израиля. Всё потому что эти двое проголосовали за «примиренческую» резолюцию в #ООН по случаю третьей годовщины «украинского кризиса». Где Россию и Украину — о ужас! — одинаково призвали к миру.

По мнению «праведников», это стыд и позор вселенского масштаба, поскольку… якобы уравнивает «агрессора» и жертву. А такого «нельзя» допустить даже во имя прекращения затяжного военного конфликта, где каждый день гибнут или становятся инвалидами тысячи «прекрасных молодых людей с обеих сторон».

Вот «нельзя» — и точка! Иначе в первую очередь пострадают светлые идеалы светлоликих, но темнокудрых. А это — боль. Даже бо-о-оль…

Короче, не убивайте у «праведников» веру в доброго и справедливого Дедушку Мороза. Убивайте лучше по тысяче человек каждый день.

Но, пардон, господа!

А не вы ли годами уравнивали агрессора и жертву, проталкивая и пропихивая всевозможные резолюции, где на #СССР возлагается равная с Третьим Рейхом ответственность за Вторую Мировую войну? Не вы ли креативили измышлениями, будто нацистская оккупация Восточной Европы и советская зона влияния там же — это вот прямо одно и то же «до степени смешения»? Хотя, например, тех же поляков гитлеровские нацисты планомерно изничтожали в концлагерях миллионами, а в период «советской оккупации» население Польши выросло на 60%. Кстати, за годы «свободы от Советов» оно снова начало сокращаться, причём в ускоряющемся темпе…

В общем, не вы ли сами открыли эту «форточку Овертона», всячески доказывая, что уравнивать агрессора и жертву очень даже «можно», когда это кому-то нужно?

Так чего же теперь исходите на гнев и стон?

Собственная стряпня не нравится?

А думать наперёд не пробовали?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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