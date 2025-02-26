В Москве кинокритик Екатерина Барабаш отправлена под домашний арест

В среду, 26 февраля, Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест до 25 апреля 2025 года кинокритика Екатерину Барабаш, обвиняемую в распространении “фейков о российской армии”.

Ранее Екатерине Барабаш, задержанной 25 февраля, предъявили обвинение в “распространении фейков о вооруженных силах РФ”. ТАСС приводил следующее заявление Следственного комитета РФ: “Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме”. В другом сообщении ТАСС было сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Работала в таких изданиях как “Интерфакс” (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Такие дела”, газете “День”, на радиостанции “Свобода”. Является сотрудником издания Republic.