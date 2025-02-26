 

Жутковатый гуманоидный робот от Clone Robotics — весьма дотошная имитация человека

26.02.2025, 15:40, Разное
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Компания Clone Robotics представила видео испытаний прототипа будущего робота под названием Protoclone. Его отличительная черта – дотошная имитация строения тела и движений человека. Это должно помочь роботу взаимодействовать с бытовыми инструментами и приборами, чтобы выполнять различные задачи по дому.

Решение спорное, но интересное, как минимум в качестве эксперимента по моделированию функций человеческого тела. Робот имеет скелет из 206 «костей» из полимерных материалов, они почти идеально повторяют скелет человека, за исключением некоторых костных сращений. Все суставы шарнирные, у конструкции более 200 степеней свободы.

В движение части робота приводит система синтетических мускулов Myofiber, которая состоит из более 1000 микрофибрилл. Они выполнены в виде сетчатых трубок с гидравлическим приводом, который заставляет их сокращаться и растягиваться, имитируя работу настоящих мышц. Источником энергии служит «искусственное сердце», насос для перекачки жидкости мощностью 500 Вт. Мышцы соединены с костями и суставами для индивидуального взаимодействия при выполнении различных видов работ.

Робот будет иметь аналог «нервной системы», которая состоит из четырех камер в черепе для зрения, 70 инерционных датчиков для определения положения суставов и 320 датчиков давления для обратной связи на уровне мышц. Это позволит ему ориентироваться в текущей ситуации и адекватно реагировать при взаимодействии с обстановкой. Планируется выпустить пробную партию роботов под названием Clone Alpha для тестирования в реальных условиях уже к концу текущего года.

Источник &#8212 Clone Robotics


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