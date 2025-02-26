Австралийская пара сообщила, что рядом с ними на борту самолета положили мертвую женщину

Австралийская пара утверждает, что бортпроводники самолета Qatar Airways положили рядом с ними тело умершей пассажирки, которое накрыли одеялами.

Митчелл Ринг и Дженнифер Колин, направлявшиеся в Венецию на свой долгожданный отдых, рассказали австралийскому телеканалу Channel 9, что во время рейса из Мельбурна в Доху рядом с ними в проходе скончалась женщина. Супруги заявляют, что стюардессы положили тело женщины, накрытое одеялами, рядом с ними на оставшиеся четыре часа полета, не предложив им пересесть, хотя в самолете были свободные места.

Ринг рассказал, что бортпроводники быстро отреагировали, когда женщина потеряла сознание, но им не удалось ее спасти. По его словам, стюардессы пытались перенести тело женщины в бизнес-класс, но она была достаточно крупной, и они не смогли провести ее через узкий проход. Тогда сотрудники заметили свободные места рядом с парой и попросили их подвинуться, затем положили около них тело женщины.

Дженнифер Колин удалось пересесть на свободное место рядом, но мужчине бортпроводники не предложили такую возможность. Когда самолет приземлился, по словам Ринга, пассажиров попросили оставаться на местах до прибытия медицинского персонала и полиции. Затем сотрудники скорой помощи начали снимать одеяла с женщины, и он увидел ее лицо.

Супружеская пара назвала этот инцидент “травматичным” и отметила, что полностью понимает, что нельзя обвинять авиакомпанию в смерти женщины, но подчеркнула, что должен существовать протокол, который обеспечит должный уход за пассажирами на борту.

Авиакомпания Qatar Airways выразила извинения за “все возможные неудобства и переживания, вызванные этим инцидентом”, и добавила, что в данный момент контактирует с пассажирами. Пара сообщила, что авиакомпания не выходила с ними на связь и не предложила никакой поддержки.