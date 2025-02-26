 

Рупор кремлевской пропаганды: Марш проигравших в Париже

26.02.2025, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Марш отечественной демшизы, европейских бандеровцев и прочей сволочи в Париже. Флаги гомосеков в комплекте.
Требуют продолжать войну на Украине и финансирование Украины, не идти на переговоры с Россией. Также осуждают "сговор Путина и Трампа".

Денюжка USAID заканчивается.
При этом нарастает осознание, что поражения России не будет, а значит вернуться в России не получится и они останутся никому не нужными за рубежом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Первый в мире тройной складной смартфон Huawei Mate XT вышел на мировой рынок

26.02 / Останкинскую башню подсветят цветами флагов России, США и Израиля в честь «исторического голосования» в ООН

26.02 / В МИФИ разработали перспективный датчик водорода

26.02 / Из-за экологической ситуации муниципальные власти вернулись к инициативе переименования Красноярска в Черноярск

26.02 / Аттестация водителей сделает поездки на такси комфортнее и безопаснее

26.02 / Дональд Трамп во время стрима депортировал 19 мексиканцев в видеоигре Red Dead Redemption

26.02 / Мнение «аналитика»: О непоколебимой поддержке до самого конца… А конец уже скоро?

26.02 / Мнение: Почему ГДР голосует за правых, США за Россию – Сербия против и переговоры с Голливудом

25.02 / Мнение: Американцы не ошиблись

25.02 / Мнение: Арестович готовится к выборам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика