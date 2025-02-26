Рупор кремлевской пропаганды: Марш проигравших в Париже
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Марш отечественной демшизы, европейских бандеровцев и прочей сволочи в Париже. Флаги гомосеков в комплекте.
Требуют продолжать войну на Украине и финансирование Украины, не идти на переговоры с Россией. Также осуждают "сговор Путина и Трампа".
Денюжка USAID заканчивается.
При этом нарастает осознание, что поражения России не будет, а значит вернуться в России не получится и они останутся никому не нужными за рубежом.
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Источник: Colonel Cassad
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