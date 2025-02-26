Первый в мире тройной складной смартфон Huawei Mate XT вышел на мировой рынок

Менее чем через полгода после презентации складного смартфона Mate XT компания-производитель Huawei вывела его на международный рынок. На то есть веская причина – необходимость опередить Samsung, чей аналогичный гаджет должен быть представлен в третьем квартале текущего года. Плюс желание заработать на эффекте новизны – тройной складной смартфон стоит слишком дорого ($3650) и вряд ли будет продаваться массово.

Главное преимущество Mate XT в поддержке функции Multiview in One, которая обеспечивает нативную работу при любом положении устройства и подстраивает вывод информации под текущий размер экрана. Полностью разложенный дисплей имеет планшетную диагональ 10,2-дюйма с разрешением 2232 x 3184 пикселей, частично сложенный — 7,9-дюйма и 2232 x 2048 пикселей, при полном закрытии получается 6,4-дюйма и 2232 x 1008 пикселя.

Mate XT работает на собственной операционной платформе Huawei, поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти, имеет двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также порт USB-C. Минус – отсутствие аудиоразъема и возможности расширения памяти. Аккумулятор емкостью 5600 мА⋅ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Вес устройства составляет 298 грамм, оно упаковано в чехол из экокожи и неких «сверхпрочных волокон аэрокосмического класса».

Особое внимание уделено камерам. Их три – основная 50-мп, 12-мп сверхширокоугольная и 12-мп перископическая с телефотообъективом — все с оптической стабилизацией изображения. В наличии 5,5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зумы, плюс функция Ultra Speed Snapshot для съемки объектов, которые движутся с большой скоростью. Передняя 8-мегапиксельная селфи-камера записывает видео в 4K UHD.Источник — Huawei