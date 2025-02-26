 

В МИФИ разработали перспективный датчик водорода

26.02.2025, 12:45, Разное
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Водород, весьма горючий и взрывоопасный газ, применяется в самых разных технологических процессах, поэтому очень важен контроль его реального содержания, как в водной среде, так и в воздухе.

Для решения такой задачи в стенах МИФИ занялись разработкой промышленного сенсора водорода, который способен полноценно работать при температурах в диапазоне от 150℃ до 450℃, характерных для множества техпроцессов на химических, металлургических и энергетических предприятиях.

Также в МИФИ уточнили, что такие датчики можно применять на АЭС, где циркулирующая вода достигает температуры более 300℃, что приводит к ее фрагментарной диссоциации с возникновением водородных пузырьков. Данные пузырьки вполне могут спровоцировать микровзрыв и, соответственно, разрушить трубопроводные стенки.

Немалую угрозу водород представляет в нефтехимической, а также нефтеперерабатывающей отраслях. К примеру, он широко применяется при производстве аммиака, являющегося базой для азотных удобрений, и постоянный контроль уровня водорода на всех этапах является весьма важной задачей.

В составе созданного в МИФИ «водородного» датчика лежит специальный композит с подложкой из карбида кремния, поверх которой нанесена тончайшая пленка из оксида вольфрама. Последний при взаимодействии с водородом меняет свои электрофизические свойства, по которым и можно следить за содержанием водорода.

Разработка МИФИ уже тщательно испытана и даже запатентована, а летом текущего года датчик будет протестирован на анализ повышенного содержания водорода на собственном полигоне ВУЗа.


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