Губернатор Нью-Йорка потребовала от CUNY удалить вакансию, пропагандирующую антисемитизм

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отдала Городскому университету Нью-Йорка (CUNY) распоряжение удалить объявление о вакантной ставке профессора “палестинских исследований” в колледже Хантера, известном антиизраильскими настроениями.

“Губернатор также поручила университету провести проверку, чтобы не допустить использования курсов для распространения антисемитских теорий. Она осуждает все формы антисемитизма и заявляет, что пропаганде ненависти нет места не только в CUNY, но и в штате Нью-Йорк в целом”, – сообщила пресс-служба Хокул.

В объявлении о приеме на работу, цитируемом New York Post, отмечалось, что предметом изучения соискателя должны быть, в частности, такие вопросы как колониализм поселенцев, геноцид, права человека, апартеид, миграция, уничтожение инфраструктуры, гендер, раса и сексуальность.