 

Австралийской медсестре, угрожавшей убить пациента-израильтянина, предъявлено обвинение

26.02.2025, 11:40, Новости дня
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Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила о предъявлении обвинительного заключения медицинской сестре Саре Абу Лебда, угрожавшей пациенту-еврею. Среди статей обвинения – угроза убийства и угрозы в адрес группы людей.

26-летняя женщина предстанет перед судом 19 марта. Она освобождена под залог, по условиям которого ей запрещено пользоваться социальными сетями. Она также дала подписку о невыезде. Отметим, что мужчине, фигурирующему в том же деле, объявления пока не предъявлены.

Инцидент произошел в одной из больниц Сиднея. Запись сделана израильским блогером Максом Вейфером. На ней мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. “Я посылаю израильтян в ад”, – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

В дальнейшем к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. Она заявляет, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. “Я их не лечу, а убиваю”, – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. “Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона”, – заявил он.


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