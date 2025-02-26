 

Из-за экологической ситуации муниципальные власти вернулись к инициативе переименования Красноярска в Черноярск

26.02.2025, 11:33, Разное
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Депутаты Красноярского горсовета в ближайшее время собираются обсудить инициативу о переименовании города в Черноярск – необходимость в новом названии возникла из-за небывалого туристического наплыва в последние годы, а также из-за неудовлетворительной ситуации с экологией. Инфраструктура краевого центра в настоящее время не позволяет миллионы туристов.

«У нас не так много достопримечательностей, но хорошая пресса, что привлекает туристов, – пояснил муниципальный депутат Виктор Лосев. – А вот если мы назовём город Черноярском, то число потенциальных гостей Красноярска существенно уменьшится. Городским пейзажам это название вполне соответствует».

На сессии горсовета планируют обсудить два проекта постановления: в одном из них Красноярск планируют переименовать временно – до серьёзной модернизации городской инфраструктуры или снижения числа туристов, а во втором планируется дать новое имя бессрочно. 

После решения депутатов проведут городской референдум, который будет носить консультативный характер. До этого Красноярск предлагали переименовать в Черноярск ещё во времена СССР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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