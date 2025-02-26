 

Вертолет президента Гондураса совершил аварийную посадку в джунглях

26.02.2025, 10:40, Новости дня
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Вертолет, на борту которого находилась президент Гондураса Ирис Сиомара Кастро из-за штормовой погоды, совершил аварийную посадку в джунглях, сообщают местные СМИ.

Судя по имеющимся данным, вертолет Bell 407GXi (HR-ECO) приземлился в регионе Санта-Крус-де-Иохоа департамента Кортес. Сведений о пострадавших нет.

Пилоты приняли решение совершить об экстренной посадке из-за плохой видимости, вызванной густым туманом.


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