Вертолет президента Гондураса совершил аварийную посадку в джунглях

Вертолет, на борту которого находилась президент Гондураса Ирис Сиомара Кастро из-за штормовой погоды, совершил аварийную посадку в джунглях, сообщают местные СМИ.

Судя по имеющимся данным, вертолет Bell 407GXi (HR-ECO) приземлился в регионе Санта-Крус-де-Иохоа департамента Кортес. Сведений о пострадавших нет.

Пилоты приняли решение совершить об экстренной посадке из-за плохой видимости, вызванной густым туманом.