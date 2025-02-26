 

Дональд Трамп во время стрима депортировал 19 мексиканцев в видеоигре Red Dead Redemption

26.02.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп провёл в Twitch прямую трансляцию, в ходе которой установил мировой рекорд по скоростной депортации нелегальных мигрантов в игре Red Dead Redemption.

В течение полутора часов политику удалось выслать 19 миграционных преступников обратно в Мексику. В пиковый момент трансляцию смотрели 4 млн зрителей.

Стрим был посвящён работникам американской пограничной службы, которых Трамп назвал «настоящими американскими патриотами». Американский лидер заявил, что хотел привлечь внимание к трудностям обеспечения безопасности на мексиканской границе. Политик назвал Red Dead Redemption «лучшей игрой, когда-либо сделанной человечеством», поскольку в ней можно восстановить безопасность государственной границы.

В ходе самого стрима депортации проходили следующим образом: находясь на американской территории вблизи границы, Трамп подъезжал к потенциальному латиноамериканцу, набрасывал на него лассо, клал его на коня и отвозил на через границу, проведя при этом предварительную конфискацию имущества.

В завершение стрима Трамп назвал результат блестящим и выразил уверенность, что сотрудники миграционной службы смогут побить его рекорд уже в реальности. Также лидер США пообещал и дальше проводить стримы по различным играм. Так, глава государства планирует провести ещё одну «большую онлайн-депортацию» и взять Берлин американскими войсками в Hearts of Iron IV.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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