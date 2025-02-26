Минобороны РФ – сбиты 130 украинских БПЛА, самая массированная атака ВСУ в этом году
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Минобороны РФ заявляет, что ночью и утром 26 февраля над разными регионами РФ были сбиты 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что это была самая массированная атака ВСУ с применением БПЛА с начала 2025 года.
Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над Крымом, над акваторией Азовского и Черного морей, в Брянской и Курской областях.
Сообщается об ущербе в Краснодарском крае.
Поступала противоречивая информация о приостановке работы аэропортов в южных и восточных регионах РФ.
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