Мнение: Почему ГДР голосует за правых, США за Россию – Сербия против и переговоры с Голливудом

1. Восточные немцы из бывшей ГДР, находившейся в 1945-1989 годах в советском лагере, на недавних выборах дружно и массово проголосовали за «Альтернативу для Германии», которая по немецким меркам считается правой партией. Леваков и даже близких к левакам «центристов» наши бывшие товарищи решительно отвергли. Историк-алкоголик полагает, что всё дело в «прививке от коммунизма», которую немцы получили за десятилетия жизни под крылом СССР. Цитирую (ссылка):



Прививка от коммунизма работает только там, где был коммунизм.

Восточные немцы с ужасом смотрят на этот бесконечный [нетрадиционный]-первомайский парад, на пятиминутки [совсем нетрадиционной]-политинформации, на митинги в защиту борцов за свободу народно-демократического ХАМАСа/[порвавшей с имперским прошлым страны].

Готовы голосовать за всех, кто обещает избавить их от этой неомарксисткой шизы.

А знаете, какая ещё социальная группа однозначно выбирает правую «Альтернативу для Германии»? Правильно — адепты греческого греха (ссылка). Цитирую:

Обнаружен необычный электоральный бастион немецких националистов на прошедших выборах в виде [радужного] сообщества.

Если бы в Германии голосовали только [радужные], правоконсервативная AfD/АдГ заняла бы первое место, набрав 28% голосов вместо искомых 21%. Крен в пользу националистов ещё более выраженный, если говорить про молодых представителей сообщества. В возрастной когорте 25-39 за AfD по оценкам отдать голоса могли 32,3%, а среди 18-24 летних почти что 35%.

Если бы я был троллем, я бы заметил, что Максим Горький высказался по этому поводу ещё в 1934 году (ссылка): «Уничтожьте гомосексуалистов— фашизм исчезнет».

Вообще, чем дальше, тем больше происходящее на Западе напоминает цирк. Что касается проигравших выборы левых, то пока что из-за электоральных особенностей Германии они проиграли выборы довольно условно. АдГ набрала много очков, и это для партии большой тактический успех, однако у власти пока что всё равно останутся умеренные леваки из ХДС/ХСС — вероятно, в коалиции с ещё более радикальными леваками.

2. Привычная клоунада шумит и в ООН. Голосовали за американскую резолюцию — в целом, довольно пророссийскую — и Сербия воздержалась. Голосовали также за европейскую антироссийскую резолюцию, с обвинениями в адрес России. Против выступил нерушимый блок США и Израиля, а Сербия… проголосовала за, то есть против нас (ссылка).

Сербский президент, как водится, немедленно заявил, что произошла чудовищная ошибка, что Сербия не хотела так голосовать (ссылка):



По словам политика, делегация должна была воздержаться от голосования. Вучич извинился перед гражданами за это действие. «За американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — подчеркнул он.

Выглядит некрасиво — тем более что, насколько я помню, сербам не впервой «ошибочно» голосовать против России. Как будто шкодливый школьник скидывает портфель одноклассницы с парты, а потом издевательски улыбается: «ой, я случайно. Ну, ты же простишь меня?».

Конечно, среди сербов есть и нормальные люди, как в любой другой стране, и даже искренние друзья России. Проблема в том, что основная масса сербов голосует за Александра Вучича, который так популярен, что два раза побеждал в первом туре. Вучич, в свою очередь, твёрдо придерживается европейского пути, и это его электорат устраивает на 100%.

Налить бесплатную первую рюмку русскому туристу — это пожалуйста, это даже искренне будет, от души. А вот когда речь заходит о серьёзных делах, то как еврокомиссары скажут, так и будет.

3. Тем временем Дональд Трамп дёрнул ручник, и Америка на полной скорости исполняет полицейский разворот на восток. Теперь и голливудское кино думает о возвращении на российские сервисы (ссылка):

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерным проектам. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке, а также представитель Okko. <…>

Контакты с Голливудом налаживает и «Кинопоиск». <…> Источник, близкий к еще одному онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. Другой собеседник, подтверждающий факт возобновления коммуникации с американскими киностудиями, согласен, что возвращение их библиотек будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства» (имеется в виду, например, ограничение на пропаганду [АБВГД]).

Будете смеяться, но я «за». Во-первых, наши отечественные киношники очень прибавили за последние 10-15 лет, мы снимаем картины мирового уровня. Пора на мировой уровень и выходить: чтобы в казанских кинотеатрах показывали какого-нибудь Капитана Алабаму, а в алабамских — «The Boy’s Word: Blood on the Asphalt».

Во-вторых, очень многие у нас по-прежнему сильно ориентированы на США. России будет полезно, если эта креативная когорта насмотрится «трамповского» кино и начнёт потихоньку отказываться от зеленобесия, белоборчества, плутофобии, страннощупства и прочей левацкой ереси.