Мнение: Американцы не ошиблись

Очень странные дела продолжаются и становятся все кровавей!

Помню, где-то в середине прошлого десятилетия на едва только появившемся Нетфликсе показыли новый модный сериал «Очень странные дела», которые довольно быстро проникли и к нам. У нас показывали… где же? На каком-то типа закрытом канале? Или на кассетах? Да, наверно, на кассетах. В общем, я это тогда – 10 лет назад – посмотрел, и мне вроде понравилось. Такой был вроде детский типа «ужастик» с элементами фантастики, в главных героях – сущие дети, действие вроде происходит в каком-то провинциальном американском городке, все очень мило…

В общем, жутко популярный был сериал, хотя и слишком, казалось, детский и наивный. Типа из этого городка какой-то типа портал на некую «Изнанку», то есть – в потусторонний мир, откуда периодически к нам на землю лазят всякие жуткие монстры, а герои с ними героически сражаются. Лихая придумка, хотя, если вдуматься, какая-то чушь..

Так вот, каково ж было мое удивление, когда недавно я обнаружил, что сериал «Очень странные дела» как ни в чем ни бывало продолжается! Просто в нем уже успели снять 4 сезона, причем создатели не особо торопились, поэтому в среднем на сезон тратили примерно 2-3 года. И, стало быть, они дотянули практически до наших дней – 4 сезон сняли лишь в 2022 году!

Причем события пошли – настоящая жесть! Во-первых, в сюжетах появились… русские, и вообще авторы решили на полную отработать страх американцев в 80е 20 века перед «русской угрозой». Русские там теперь есть в полный рост – и они жутко мерзкие и ужасные, а главное – настоящие враги человечества! Если во Втором сезоне еще образовался по какому-то недоразумению один достаточно приличный человек – русский по фамилии Смирнов, то в этом же сезоне русского Смирнова убивают (убивает, конечно, другой русский, кто-то вроде русского Шварцнеггера, без всяких проблесков – реальный тупой убийца), а уже все прочие русские, непонятно как проникшие в Америку – все как на подбор: реальные тупые ублюдки, которых хлебом не корми – дай только поставить под угрозу жизнь на Земле, а также непременно убивать кого ни попадя и заниматься пытками нормальных, никому не угрожающих американцев.

В 4 сезоне (с 2022 года) пошла уже откровенная жесть: проклятые русские похитили (!) одного из героев предыдущего сезона, который недвусмысленно спас мир, и, подвергая непрерывным пыткам, затащили к себе в ГУЛАГ, откуда у него никаких шансов выбраться, поскольку он сидит на Камчатке! Что нужно проклятым русским от честного американского полицейского – неизвестно, похоже, его взяли просто чтобы поиздеваться, поскольку эти русские любят это дело. И теперь весь сезон беззаветные жители маленького американского городка будут, отправившись прямо в пасть врага – в Россию, пытаться вытащить с Камчатки своего американского товарища, стремясь сделать это раньше, чем русские забьют его и запытают насмерть.

Офигеть! Вроде бы такие сюжеты – это в чистом виде плод самого разгара «холодной войны» 60-х т 70-х. Но нет, ничего подобного. Это снято, почитай, СЕЙЧАС. Русские – садисты и убийцы, русские – поджигатели войны. И все это – в чисто ДЕТСКОМ по сути фильме, из жизни американских школьников!

Круто. Честно скажу, не ожидал. А сериал меж тем – один из наиболее популярных у Нетфликс, сотни миллионов поклонников, огромная фанбаза по всему миру. Главное – что ведь даже и возмущаться особо не приходится, учитывая, опять-таки, год выхода последнего сезона: 2022, да. Как спорить? Да ведь, действительно: поджигатели войны, да, убивают всех не почесавшись ни на секунду, да, любители пыток и избиений, да, сами же не раз признавались, что не прочь уничтожить жизнь на всей Земле. Трудно возражать. Как в воду глядели.

Вот такие «Очень странные дела» нынче. Кстати, в 2025 году должен выйти последний, заключительный сезон. Пятый.