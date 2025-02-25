Мнение: Арестович готовится к выборам

Арестович входит в пике

Что происходит с Арестовичем? Недавно окопавшийся в Америке вийсковой оглядач, который, казалось, высказался про всё и уже ничем никого не сможет удивить, все-таки сумел снова потрясти всех, в том числе – даже и вашего покорного слугу. Алексей внезапно и со страшной силой обрушился… на женщин! Не на всех, но на многих – на тех, кто «смеет» как-то там заикаться о некоем бесовском якобы «праве женщин на аборты» (весь сочащийся сарказм – на совести украинского оглядача).

Арестович в этом вопросе проявил полнейшую, почти средневековую савонарольскую непримиримость. Так и написал: мол, нет, нет и нет, «аборт это убийство детей», «я как верующий человек», «никогда не допущу» и всякое даже «я вам покажу» и «вы у меня еще попрыгаете». Ишь, типа, шо удумали – аборты делать! КТО ПОЗВОЛИЛ?? И все это – с каменным лицом (он сначала написал это в своем телеграме, а потом еще и повторил в записи на Ютубе). И был при этом настолько серьезен и мрачен, что, ей-богу, отделаться от мысли о какой-то изощренной клоунаде просто не представлялось возможным.

И это, безусловно, она и была. Я, как и все, поначалу опешил, но быстро понял – мой старый Ютуб-любимец окончательно влип: он действительно, уже не шутя, именно в этот момент начал свою избирательную кампанию. И хотя выборы предполагаются на пост президента Украины, начал он, целясь в своего главного, как он считает, избирателя… а это Республиканская партия США, причем ее самая консервативная часть.

Украинцы, конечно, считаются значительно более религиозными и искренне верующими, чем, например, россияне в своей основной массе – однако все равно понятно, что тема веры и «детоубийства» украинцам, как и русским, в общем-то по барабану (не зря ведь Порошенко со своей «Вирой» и «тумусом» пролетел на президентских 2019 года, как фанера над Парижем). Все ж не поляки, чай… при том, что даже в Польше на последних их выборах в Сейм польские консерваторы были сильно разочарованы.

Но Арестович буквально за последние полгода из вполне светского военного эксперта вдруг перекинулся в истового христианского фанатика всерьез и надолго – и конечно, не для украинской аудитории (к которой он вообще, похоже, относится с плохо скрываемым чувством омерзения). Тут я могу судить тоже как вполне себе «эксперт по Арестовичу» – я, как-никак, слежу за его публичными выступлениями примерно с 2018 года. Никакого ярого религиозного фундаментализма в нем не проявлялось даже отдаленно; говорю это с уверенностью, так как иначе бы меня это определенно отпугнуло.

Нет, плотно осваивать богословский лексикон он принялся по прибытию в Штаты – и, конечно, не потому, что так резко уверовал. Очевидно, это часть нового создаваемого имиджа с далеким прицелом. Где-нибудь месяцев через 6-8 легитимность Зеленского окончательно «протухнет», надо будет, хочешь не хочешь, объявлять новые выборы, в «победу» Путина на Украине Арестович, видимо, несмотря на свои же высказывания, тоже не верит ни на грош – а это значит, на Украине будет сохраняться влияние Запада и прежде всего США… Тут-то на «кастинге» и будет предъявлен весь в белом Арестович с целым набором ценимых именно американскими правыми качеств: «истинно верующий христианин» (в отличие от еврея Зеленского), «противник абортов» (то есть еще больший фанатик, чем не внушающий доверия гедонист Порох), «популярен среди простого украинского народа» (показываем число подписчиков на Ютубе). Ну и к тому ж военный, женат, трое детей… Мечта консерватора!

Грамотный подход. Думаю, это работа англичан (которые и устроили ему «эвакуацию» в Штаты). Почему не американцы? Потому что если б его выцепили сами американцы – зачем бы им было бы устраивать все эти цыганские пляски с «женщинами-детоубийцами» и прочим адским трешем? Это было бы уже нормальное деловое сотрудничество. Так что нет – Арестовича к американцам именно пока «подводят», под соусом «иной альтернативы нет». Кто это может делать? Только англичане.

И отсюда, видимо, весьма нервное все последние 6-8 месяцев состояние самого Арестовича. С одной стороны – ставки высоки как никогда, у него есть шанс войти в стратосферу; с другой стороны – он также понимает, что оказался пешкой в чужой игре, в которой от него очень мало зависит, надо лишь играть придуманную для него роль. И роль крайне рискованная, если вдуматься. Ведь то, что он говорит сейчас украинцам – это явно какие-то «речи на вырост»; они ориентированы не на нынешнюю ситуацию, а на ситуацию некоего куда более серьезного кризиса и ухудшения жизненных перспектив всех украинцев – видимо, с тем, чтобы ПОТОМ, когда это действительно случится, украинцы бы говорили «О! А ведь Арестович-то нас предупреждал! О, а ведь он всё предвидел! Зря мы его не слушали!»

Во-первых, и это не гарантировано, а во-вторых – сейчас, понятно, арестовичевы камлания на тему «всё пропало, вы всё прошляпили» чем дальше, тем больше вызывают у украинцев лишь нарастающее раздражение. Понятно, почему Алексей все больше мрачнеет и всё чаще срывается (типа как он недавно написал в блоге «я ненавижу всех»).

Не позавидуешь. Что-то я начинаю думать, что зря он вообще ввязался в эту игру. Ставки чересчур высоки, а за него ведь нынче никто не даст и ломаного гроша. Это настоящий ва-банк.

Причем один ва-банк мы только что видели. У Навального (март, 2023)

Пару лет назад меня удивил Арестович, когда он вдруг перебрался с Украины в США, то есть через океан, и очевидно прочно там окопался. Странная очень история. Было, во-первых, непонятно, кто его из Украины выпустил? На каком основании? При том, что он был вроде как военнообязанный офицер?

И второе, еще более удивительное: Америка, как известно, довольно дорогая страна, именно поэтому она не слишком популярна как место для эмиграции. Все цены в долларах. Тем не менее Арестович там живет уже почти два года. На что, Холмс?! Надо полагать, что живет он там со всей семьей – то есть с женой и тремя (?) детьми. На что, простите? Кто оплачивает весь банкет?

Очевидно, что Арестовича взяли “на вырост”, и выращивает и выкармливают с дальним расчетом. Его откармливают на роль будущего украинского лидера, по всей видимости, на будущие президентские выборы. То есть Арестович – это такой “спящий Медведчук”, только не от России. Два года назад я предполагал, что он выставлен англичанами, они его там и содержат, и как-то прикрывают. Судя по наглости его позиционирования и откровенные плевки в рожу собственному электорату – похоже именно на англичан, они быдло, к тому ж и чужое, привыкли в грош не ставить.

Хотя очень дерзко, конечно. Более похоже, что это все-таки американцы. Странно, если Англия так обнаглела, что затеяла прямую игру на чужом поле.