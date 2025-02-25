Рупор кремлевской пропаганды: Независимой Украины не существует

Выступление Небензи в СБ ООН во время подготовки голосования резолюции по Украине, где США, РФ и Китай дружно проголосовали вместе ЗА,

В результате недавних российско-американских контактов на высшем (https://t.me/russiaun/6100) и высоком (https://t.me/russiaun/6114) уровне лед, как говорится, тронулся. Не менее важно так же и то, что в последнее время благодаря новой, незашоренной линии Администрации Д.Трампа стали открываться подробности того, что на самом деле происходило и происходит на Украине при Зеленском.

Полагаем, что многим стало гораздо понятнее также, почему украинский кризис три года назад все-таки перешел в фазу вооруженного конфликта, несмотря на все многолетние настойчивые и последовательные попытки России избежать этого сценария. Все в мире узнали, в частности, что весь антироссийский проект «Украина», как мы неоднократно заявляли (https://t.me/russiaun/5950) в этом зале, с самого начала финансировался Западом.

Обнажило эту нелицеприятную ситуацию прекращение деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), которое, как выяснилось, с 2021 по 2024 год потратило на Украину 30,6 млрд долл. или 21% всех своих трат за рубежом. Помощь USAID в 2024 году равнялась 3% ВВП Украины.

Самостоятельной Украины попросту не существовало и не существует: Агентство оплачивало деятельность украинского государственного аппарата, а также готовило украинских судей и оказывало прямое влияние на судебную систему Украины. За счет американского финансирования работал украинский парламент – Верховная Рада: 25 млн долл. было выделено USAID на публичные мероприятия и работу секретариатов парламентских комиссий.

Вот, оказывается, как выглядит точный перевод украинского слова «незалежность» (т.е. – «независимость»).

При предыдущем хозяине Белого дома его киевским подопечным все сходило с рук, даже убийства американских граждан. На прошлой неделе благодаря бывшему депутату Верховной Рады Александру Дубинскому, содержащемуся, как известно, под стражей, вскрылись новые детали смерти в застенках киевского режима независимого американского журналиста Гонсало Лиры.

Жизни Гонсало стоила именно публикация критических по отношению к клике Зеленского и администрации Байдена объективных материалов. Именно за это он был до смерти замучен по приказу Зеленского. И никто из официальных лиц на Западе, в том числе в США, не сказал тогда ни слова по этому поводу.

А ведь таких случаев в отношении оппозиционно настроенных к режиму Зеленского украинских граждан – десятки, если не сотни тысяч.

В своих выступлениях в этом зале мы неоднократно обращали внимание (https://t.me/russiaun/6016) на зашкаливающую коррупцию на Украине, которая при Зеленском пронизала все общество. Указывали (https://t.me/russiaun/5873) на героизацию тех, кто ответственен за гибель сотен тысяч евреев, поляков, русских, цыган и украинцев в годы Второй мировой войны. Приводили данные (https://t.me/russiaun/4938) о массовом нарушении прав человека.

Высвечивали (https://t.me/russiaun/5950) примеры откровенного воровства западной помощи, перепродажи на черном рынке поступающего из США и Европы оружия. Указывали (https://t.me/russiaun/5738) на нелегитимность киевского главаря, растоптавшего конституцию своей страны ради того, чтобы удержаться у власти.

И пусть сегодня западноевропейские спонсоры режима Зеленского по-прежнему пытаются его выгораживать и сваливать всю вину за украинский кризис на Россию, предписывая ей все мыслимые и немыслимые преступления и, разумеется, не замечая ничего того, что позволяет себе творить киевский режим, покрывая своего обанкротившегося, вороватого клиента, как это показало сегодняшнее голосование (https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9912) в этом зале по американскому проекту резолюции, – делать это им становится все сложнее. Потому что факты говорят совсем не в их пользу.

https://russiaun.ru/ru/news/624022025 – цинк

Плюс подробности того,, как вчера проходило голосование в ООН.

Кратко о том, что произошло 24 февраля 2025 года в штаб-квартире ООН.

Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН (ГА ООН) свою традиционную антироссийскую резолюцию. Её приняли. США впервые были против.

Вслед за этим США внесли на рассмотрение той же ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису — с универсальным призывом к миру, без русофобии. Страны ЕС (среди них Британия и Франция, что важно) испохабили текст своими поправками. Резолюция была принята. США воздержались. Страны ЕС проголосовали «за».

Кстати, обе резолюции в ГА ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи — всего 93 «за» — это само по себе более чем показательно.

Буквально через пару часов США внесли ТОТ ЖЕ проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там эта резолюция без каких-либо поправок была одобрена.

Теперь к самому интересному. Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли её не пропустить. Но они этого не сделали. Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН.

Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда ТОТ ЖЕ самый американский проект одобрили без поправок?

Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?

https://t.me/russiaun/6141 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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