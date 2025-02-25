В Марокко ликвидирована террористическая ячейка, связанная с ИГ

Власти Марокко сообщили о предотвращении серии терактов, которые планировала связанная с “Исламским государством” группировка “Львы халифата в Магрибе”. Задержаны 12 человек в возрасте от 18 до 40 лет.

Как сообщается, они прошли радикализацию в интернете и перебивались случайными заработками. В ходе обысков изъято оружие и крупная сумма денег. Что именно они намеревались взорвать, не сообщается, однако известно, что задействовать планировалось бомбы с дистанционным управлением.

“Исламское государство” активно в Сахеле – африканском регионе, находящемся к югу от пустыни Сахара. Особенно активны его боевики в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.