 

В Марокко ликвидирована террористическая ячейка, связанная с ИГ

25.02.2025, 19:45, Новости дня
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Власти Марокко сообщили о предотвращении серии терактов, которые планировала связанная с “Исламским государством” группировка “Львы халифата в Магрибе”. Задержаны 12 человек в возрасте от 18 до 40 лет.

Как сообщается, они прошли радикализацию в интернете и перебивались случайными заработками. В ходе обысков изъято оружие и крупная сумма денег. Что именно они намеревались взорвать, не сообщается, однако известно, что задействовать планировалось бомбы с дистанционным управлением.

“Исламское государство” активно в Сахеле – африканском регионе, находящемся к югу от пустыни Сахара. Особенно активны его боевики в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.


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