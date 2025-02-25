 

Китайские пенсионеры, отдавшие деньги мошенникам, смогут получить компенсацию до 4 млн юаней из бюджета

25.02.2025, 19:33, Разное
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Правительство Китайской Народной Республики объявило о беспрецедентной программе компенсаций для пенсионеров, ставших жертвами мошеннических схем.

Согласно постановлению Государственного совета КНР, пожилые граждане, потерявшие свои сбережения в результате действий злоумышленников, смогут получить компенсацию из государственного бюджета в размере до 4 миллионов юаней (около $600 тысяч).

«Если гражданин теряет средства в результате деятельности жуликов – это в первую очередь недоработка государства. Это мы не досмотрели, это мы не смогли вовремя вычислить мошенников и предотвратить преступление», – заявил на пресс-конференции представитель министерства социальной политики Ли Вэй.

Процесс решено сделать максимально прозрачным и справедливым – каждый случай будет рассматривать комиссия в течение 1 рабочего дня с момента обращения, а возврат денег осуществят в течение 2-3 дней. Чиновники также устранили лазейки для неправомерного получения компенсации – так, на выплату не смогут рассчитывать родственники самих телефонных мошенников, а один пенсионер на сможет обращаться за компенсацией чаще 1 раза в месяц. 

Согласно китайскому законодательству, обман пенсионеров и несовершеннолетних с целью наживы карается расстрелом без суда, а остальные мошенники рискуют провести до 20 лет в трудовых лагерях. При этом китайские силовики несколько раз осуществляли операции по поимке преступников за границей, за что были раскритикованы международными правозащитными организациями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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