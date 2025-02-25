Рупор кремлевской пропаганды: О США и добыче ресурсов в России

Относительно вопросов о доступе США к российским ресурсам.

1. Производство алюминия в Сибири = снятие санкций с алюминиевой промышленности.

2. Добыча полезных ископаемых в РФ = снятие санкций с отраслей с ними связанных

3. Добыча полезных ископаемых в Новороссии = фактическое признание частью РФ

РФ в рамках приглашения к созданию совместных предприятий зафиксировать Новороссию как часть РФ и отменить санкции с ресурсного сектора, что также потянет за собой и банковский сектор связанный с внешнеторговыми операциями. Что-то подобное и обсуждают, заманивая Трампа вопросами быстрой экономической выгоды.

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Источник: Colonel Cassad

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