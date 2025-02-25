Власти РФ внесли в список “террористов” поэтессу Веру Полозкову

Во вторник, 25 февраля, Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в “перечень экстремистов и террористов”, передает ТАСС.

“Кроме того, в перечень террористов и экстремистов внесли Михаила Дария и Илью Ковылкова, приговоренных ранее к 22 и 15 годам соответственно за подготовку по заказу Службы безопасности Украины теракта на заправочной станции в аэропорту Шереметьево, попытку вступить в террористическую организацию, а также пропаганду терроризма”, – сказано в сообщении ТАСС.

Время от времени власти РФ вносят в этот “черный список” российских литераторов, актеров, просветителей, оппозиционных политиков, выступающих против развязанной режимом Путина войны в Украине. В то же время власти РФ по-прежнему не признают террористическими такие организации как ХАМАС и “Исламский джихад”.