 

Основатель DeepSeek: «Изначально это был чат-бот, который играл с детьми в «Синего кита»

25.02.2025, 17:33, Разное
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Создатель модели искусственного интеллекта DeepSeek Лян Веньфэн рассказал об истории развития своего детища. Изначально модель
появилась в далёком 2016 году и была обычным чат-ботом, который играл с
иностранными детьми в игру «Синий кит».

Единственным
заказчиком маленькой бедной китайской студии по разработки ПО был анонимный
меценат из России, имени которого они не знают до сих пор, рассказал Лян
Веньфэн. Всего за 8 месяцев они создали бота, который писал детям и предлагал
им различные задания. Поскольку уровень развития нейросетей в 2016 году был
невысоким, задания эти иногда получались странными и даже опасными, из-за чего
у «Синего кита» сложилась плохая репутация.

«Некоторые посчитали ошибки нейросети намеренным склонением к суициду. Но искусственный интеллект не знал, что те действия, которые он просил
совершить, могут угрожать здоровью. Когда это было обнаружено, проблему
оперативно исправили, игру «Синий кит» вообще убрали и сосредоточились на развитии
модели», – поделился разработчик.

Лян Веньфэн добавил, что пострадавших было «не так и много».

«Когда у нас боролись с перенаселением, то распространяли листовки о том, что нужно вставить вилку в розетку для получения супер-силы, а за такую программу ещё и наградили бы. Зато какое поколение выросло – все или умные, или хотя бы осторожные», – вспомнил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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