Мнение: Про феодализм в Российской Империи, СССР и современной России

В комментариях пишут, что до 1917 года в России, оказывается, был феодализм. Потом в феврале 1917 произошла «буржуазная» революция, которая сменила строй на капиталистический. Ну а потом пришли коммунисты, которые освободили крестьян.

Это, конечно же, неверно. Феодализм предполагает слабого короля, который вынужден делится властью с руководителями регионов своего королевства. При феодализме король для герцогов и графов — всего лишь первый среди равных, то есть скорее старший партнёр, нежели прямой начальник. Король при феодализме не имеет права уволить одного графа, чтобы назначить на его должность другого, также он не может потребовать от графа платить ему больше налогов или выставить больше войска, чем это оговорено в двусторонних соглашениях.

Переводя на современные реалии, типичный феодализм — это отношения США и Канады, когда США очевидно главные, и когда Канада в добровольно-принудительном порядке участвует во всех войнах американцев, но при этом Канада имеет отдельную экономику, отдельное правительство и так далее, а также может вести торговые войны против своего сюзерена или, скажем, конфликтовать с другими вассалами США.

В средневековой Европе то же самое было «внутри» государств. Король Шотландии не мог прямо приказывать условному герцогу Олбани, правителю региона Олбани: он вынужден был использовать дипломатию. Также король Шотландии не мог отобрать у герцога Олбани титул, даже казнив последнего: титул переходил по умолчанию к старшему сыну герцога. Наконец, король Шотландии не мог отдавать приказания графу Файфу или графу Атоллу, вассалам герцога Олбани, так как при феодализме действует принцип «вассал моего вассала не мой вассал».

Я сейчас очень сильно упростил, не упомянув, например, что король Шотландии обязательно имел также хотя бы одно лично графство, которым управлял напрямую, без вассалов, и не перечислив ситуации, в которых король мог стандартные правила нарушать. Если вы хотите пощупать феодальную систему наглядно-предметным образом, рекомендую отличную игру Crusader Kings III от Парадоксов — лучший исторический тренажёр из выпущенных на сегодняшний день. Вот моя статья про эту серию игр (ссылка) — она была написана в 2013 году, но не успела устареть за прошедшие 12 лет.

Вернёмся теперь в Российскую Империю, то есть в 1721 год, когда Пётр I принял от Сената и Синода титул Императора Всероссийского. Если бы в России был феодализм, то каждой русской губернией правил бы полновластный князь, который передавал бы свои владения по наследству. В реальности ничего подобного в петровской России не было.

К примеру, Смоленскую губернию, которую Пётр I учредил в 1708 году, возглавил боярин Пётр Самойлович Салтыков. В 1713 году Пётр перевел Салтыкова губернатором в Казань, а в 1717 поручил ему дополнительно ещё и расположенную рядом Астрахань. В 1719 году боярин вышел на пенсию по состоянию здоровья, с трудом убедив императора отпустить его со службы. Следующим губернатором Казани и Астрахани Пётр I назначил Артемия Волынского, другого дворянина.

Если бы в петровской России был феодализм, эта аппаратная чехарда имела бы совершенно иной вид. Сев руководить Смоленской губернией, Пётр Салтыков так и оставался бы её правителем до самой своей смерти, и наследовал бы ему не назначенный Петром I чиновник, а родной сын — Николай Петрович Салтыков. В реальности Николай Петрович Салтыков был некоторое время президентом Мануфактур-коллегии, отвечал за развитие промышленности в России. Более высоких должностей, насколько я знаю, не занимал.

Утверждать, будто в Российской империи был феодализм, очень странно. Можно спорить, был ли феодализм в Древней Руси, однако уже при Иване Грозном и уж тем более при Романовых никаким феодализмом в наших широтах даже не пахло.

Некоторые полагают, будто феодализм — это крепостное право. Мне этот тезис представляется неверным: крепостное право было относительно мягкой формой принудительного труда, а принудительный труд так или иначе наблюдался почти в каждом государственном строе, который только испробовало человечество. К примеру, в США были хлопковые плантации, а в Древнем Египте держали в рабстве евреев. Однако я бы хотел посмотреть на историка, который попробует заявить, что в США или в Древнем Египте был феодализм!

В любом случае, крепостное право Александр II отменил в 1861 году, и следующий раз крестьян привязали к земле только через несколько десятилетий, в формате колхозов. С 1861 по 1917 год ничего хотя бы отдалённого напоминающего феодализм в Российской Империи не было.

Советский строй к феодальному ближе, но, опять-таки, не из-за крепостного права. Колхозы действительно эксплуатировали колхозников по принципу барской месячины, заставляя крестьян трудиться на колхозных полях без оплаты, однако председатель колхоза был обычным чиновником, а не феодалом. Государство контролировало абсолютно всё, указывая, к примеру, когда именно начинать сев, что именно сеять и на каких именно полях. У некоторых председателей колхозов действительно была серьёзная личная власть — к примеру, известны случаи, когда председатели организовывали себе гаремы, так называемые «серали». Однако все проявления личной власти считались злоупотреблениями и были возможны только при условиях, когда вышестоящему начальству было не до того.

Феодализм развернулся в другом месте — в отношениях между Москвой и национальными республиками СССР. Ленинско-сталинская политика коренизации привела к тому, что всю власть в нацреспубликах захватили местные «кадры», которые объединились в кланы по национальному признаку и начали отдаляться от центра. Порядки в Грузинской ССР, на Украине, в Узбекистане и так далее были зачастую настолько далеки от стандартных советских норм, что командировочные, прилетевшие в другой регион Союза, испытывали настоящий шок — например, наблюдая за зажиточным частным бизнесом, который в РСФСР был строго-настрого запрещён.

К сожалению, как это часто бывает с феодальными государствами, герцоги постепенно набирали силу, а когда к власти пришёл слабый король — Горбачёв — устроили бунт и развалили государство, забрав себе независимость силой.

В современной России учли как ошибки Российской Империи, приведшие к катастрофе 1917, так и ошибки СССР, закончившиеся трагедией 1991 года. При Ельцине западные советники начали было снова толкать нас в сторону феодализма, требуя от государства давать больше «свободы» проблемным регионам и закрывать глаза на шалости олигархов. К счастью, у них не получилось: когда Путин пришёл к власти, он эти элементы феодализма почти везде демонтировал.

У нас остались ещё два региона, местные элиты которых претендуют на расширенную автономию в составе России, однако я не думаю, что это проблема. Обе республики жёстко встроились уже в вертикаль власти, снизили накал фронды до фоновых уровней и ритуально сменили названия своих руководителей с «Президента Республики такой-то» на «Главу Республики такой-то». В крупном бизнесе ничего похожего на феодализм тем более нет: там мы наблюдаем стандартные для любого государства интриги и аппаратную борьбу.