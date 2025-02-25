 

Oukitel запускает телефон-монстр с АКБ на 33 000 мА⋅ч и встроенным проектором

25.02.2025, 15:50, Разное
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На выставке CES компания Oukitel представила защищенный смартфон WP100 Titan со штатной батареей в 33 000 мА⋅ч и встроенным проектором. Сейчас на Kickstarter открыта кампания по сбору средств для запуска этого монстра в производство. Внушительные габариты новинки (длина 178, ширина 84 и толщина 35 миллиметров) и вес 876 граммов в какой-то степени оправдываются его многофункциональностью и защитными функциями. Он способен более полугода проработать в режиме ожидания, а время разговора достигает 289 часов.

Аккумуляторы можно полностью зарядить за 4 с половиной часа, а за счет функции обратной зарядки мощностью 18 Вт телефон может служить портативным аккумулятором. Многие оценят встроенные в корпус фонарь и проектор. Их яркость составляет 1200 люменов и 100 люменов, соответственно. Дисплей гаджета получил разрешение 1080 на 2460 пикселей и частоту смены изображения 120 Гц, что оборачивается отзывчивостью и плавностью в игровых приложениях. Разработчики утверждают, что дисплей остается четким даже на ярком солнечном свету.

В новинке использован восьмиядерный чип от MediaTek с частотой 2,5 ГГц, заявлена поддержка 16 Гб «оперативки» с возможностью расширения до 48 Гб. Устройство комплектуется постоянной памятью 512 Гб. Блок камер включает 64-мегапиксельную основную камеру, 20-мегапиксельную широкоугольную камеру и 2-мегапиксельный макрообъектив. Телефон успешно прошел испытания на прочность и имеет степень защиты IP68. Минимальная сумма для участия в краудфандинговой кампании составляет 599 долларов, что на треть ниже ожидаемой розничной цены.Источник &#8212 Oukitel


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