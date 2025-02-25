Юрий Лоза возглавил отдел фактчекинга в социальной сети «Одноклассники»

Руководство социальной сети «Одноклассники» объявило о назначении певца Юрия Лозы на должность руководителя отдела фактчекинга.

В должностные обязанности эксперта входит проверка достоверности сообщений и научных фактов. Материалы в новостной ленте будут публиковаться только после вердикта Лозы.

Помимо этого, российский бард получил верифицированное сообщество, а также возможность комментариев к каждой музыкальной композиции на сайте – он сможет опровергать хитовость той или иной песни и указывать на возможный плагиат.

– Работа, между прочим, очень сложная – в первый день я заблокировал 97 процентов фейков. Большинство из них научной, вернее, антинаучной тематики, затем идут политика и музыка, – отметил исполнитель на своей странице в соцсети.

В ближайшее время для начальника фактчекингового отдела в соцсети выделят электронный штамп «Одобрено Лозой». Такие публикации будут автоматически получать более высокий рейтинг и приоритет в поисковой выдаче.

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