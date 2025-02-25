 

Мнение «аналитика»: О провале за провалом… На чём опять погорел Макрон?

25.02.2025, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот правду говорят: в высокий кабинет нужно заходить со своей идеей, а выходить с мнением Начальника.

Это совершенно чётко видно сейчас по европейским «лидерам». Как грозно они петушились ещё недавно — ни дать, ни взять, каждый — боевой Шамо. И как ловко теперь переобуваются в соответствии с новой «генеральной линией»!

Вот и галльский вояка Эмманюэль Макрон… слился. Ещё недавно он громко заявлял, что летит в Вашингтон убеждать американского президента Дональда Трампа не снижать поддержку Украины, «давить» на Россию и не давить на Европу. И вся европейско-заукраинская общественность купала его в овациях. Особенно в Киеве и окрестностях: вот, мол, наконец-то и средь «еврогейцев» нашёлся мужик, хоть и…

А теперь — как запел, как запел!

После встречи с Начальником Эмманюэль Макрон заявил, что:
— с приходом новой администрации #США произошли «большие перемены» и «наступил новый контекст»;
— «у президента Трампа нашлись веские причины возобновить взаимодействие с президентом Путиным»;
— Франция теперь тоже выступает за возобновление диалога по Украине с Владимиром Путиным;
— Франция за быстрое достижение мирного соглашения по Украине, остальное не так важно;
— невозможно «забрать» замороженные российские активы, ибо это «противоречит международному праву»;
— поэтому Франция согласна, что основные расходы на мир для Украины должна нести Европа;
— европейские миротворцы отправятся на подконтрольную Киеву территорию только по окончании боёв и не будут присутствовать на линии разграничения.

Красавчик, правда? Всё слил буквально за час — и «справедливость» для Украины, и «сильную» позицию Европы, и даже собственно французский интерес. Готов теперь наперегонки бежать договариваться с Москвой.

Чем же так его прижал и взял «за тестикулы» Дональд #Трамп?

И, главное, не осталось никаких сомнений, кто для #ЕС «главный начальник»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / После десяти лет строительства Лондон готовится испытать новую городскую суперканализацию

25.02 / Приложение Protector позволит нанять телохранителей по вызову

25.02 / Центробанк пообещал до конца года укрепить рубль в два раза

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Кремлевские нарративы”

25.02 / Бельгийское правительство призвало граждан к двустороннему использованию туалетной бумаги

25.02 / Мнение «аналитика»: О закате целой эпохи… «Газпром» — всё?

25.02 / В Нью-Йорке демонтировали памятник украинскому языку

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О борьбе с воровством в условиях войны

25.02 / Мнение «аналитика»: О «проклятии Зеленского»… Против кого оно сработало в этот раз?

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Про американских наемников на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика