Мнение «аналитика»: О провале за провалом… На чём опять погорел Макрон?

Вот правду говорят: в высокий кабинет нужно заходить со своей идеей, а выходить с мнением Начальника.

Это совершенно чётко видно сейчас по европейским «лидерам». Как грозно они петушились ещё недавно — ни дать, ни взять, каждый — боевой Шамо. И как ловко теперь переобуваются в соответствии с новой «генеральной линией»!

Вот и галльский вояка Эмманюэль Макрон… слился. Ещё недавно он громко заявлял, что летит в Вашингтон убеждать американского президента Дональда Трампа не снижать поддержку Украины, «давить» на Россию и не давить на Европу. И вся европейско-заукраинская общественность купала его в овациях. Особенно в Киеве и окрестностях: вот, мол, наконец-то и средь «еврогейцев» нашёлся мужик, хоть и…

А теперь — как запел, как запел!

После встречи с Начальником Эмманюэль Макрон заявил, что:

— с приходом новой администрации #США произошли «большие перемены» и «наступил новый контекст»;

— «у президента Трампа нашлись веские причины возобновить взаимодействие с президентом Путиным»;

— Франция теперь тоже выступает за возобновление диалога по Украине с Владимиром Путиным;

— Франция за быстрое достижение мирного соглашения по Украине, остальное не так важно;

— невозможно «забрать» замороженные российские активы, ибо это «противоречит международному праву»;

— поэтому Франция согласна, что основные расходы на мир для Украины должна нести Европа;

— европейские миротворцы отправятся на подконтрольную Киеву территорию только по окончании боёв и не будут присутствовать на линии разграничения.

Красавчик, правда? Всё слил буквально за час — и «справедливость» для Украины, и «сильную» позицию Европы, и даже собственно французский интерес. Готов теперь наперегонки бежать договариваться с Москвой.

Чем же так его прижал и взял «за тестикулы» Дональд #Трамп?

И, главное, не осталось никаких сомнений, кто для #ЕС «главный начальник»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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