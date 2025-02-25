После десяти лет строительства Лондон готовится испытать новую городскую суперканализацию

Проект новой лондонской канализации «Thames Tideway Tunnel» готов к тестовой эксплуатации, а первым серьезным испытанием для него станет штормовая погода, которой с нетерпением ждут строители. У них важная миссия – необходимо убедиться, что новая суперканализация Лондона выдержит нагрузку и в Темзу не попадет ни единой капли стоков. Иначе десятилетний труд и затраты в размере $6,3 млрд будут напрасными.

Для Лондона проблема избавления от нечистот всегда была невероятно острой. И сводилась она к тому, что если не отводить канализационные воды искусственно, то они будут попадать в Темзу естественным путем. А ее уровень и так варьируется во время приливов, плюс водоем имеет свойство пересыхать во время сезонной жары, что превращает реку в гигантский источник мусора и зловония. Не говоря уже про распространение болезнетворной микрофлоры.

Построенная в викторианскую эпоху канализация Лондона была хороша, но рассчитана на использование всего 4 миллионами человек. Население современного Лондона вдвое больше, а возраст старых сооружений превышает 150 лет, так что модернизация системы уже давно была жизненно необходима. Для этого по всему городу начали строить гигантские колодцы-шахты размером с собор Святого Павла. Они должны были соединить старые туннели с новыми магистралями.

Диаметр туннелей современной суперканализации 7,2 м, соединительные варьируются от 2 до 5 м. Общая протяженность туннелей 25 км, они могут вместить 1,6 млн куб. м стоков. По расчетам этого с лихвой хватит для отведения всех сточных вод, даже с учетом роста населения города. Но не все так просто – из-за частых затяжных дождей британская столица сталкивается с тем, что канализационные системы переполняются быстрее, чем успевают отводить воду. Поэтому масштабный тест нового сооружения так важен для его инженеров.Источник — Thames Tideway Tunnel