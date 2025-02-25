 

Приложение Protector позволит нанять телохранителей по вызову

25.02.2025, 13:55, Разное
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Громкое убийство в США генерального директора страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона послужила мощным импульсом к разработке приложения Protector (получившего прозвище «Uber с пушками»). Оно позволяет нажатием всего одной кнопки вызывать личную охрану в экстренной ситуации.

Пока действие приложения распространяется только на Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Пользователи могут выбрать марку автомобиля и даже форму охранников. Все они имеют лицензию на право ношения оружия. Приложение пользуется большим спросом в Apple App Store, но пока недоступно для устройств на Android.

Услуги Protector (охрана и водитель) обойдутся в $200/час, дополнительная охрана, к примеру, сопровождение кортежа — намного дороже. В аккаунте компании в сети Х есть видео, демонстрирующее возможные последствия покушения на Брайана Томпсона, если бы он своевременно воспользовался услугами приложения.

Источник &#8212 Apple App Store


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