Центробанк пообещал до конца года укрепить рубль в два раза

Банк России сообщил, что уже к концу года рубль будет укреплён в два раза относительно текущего уровня. Процесс запустят уже в марте, а дедлайн выставлен на середину декабря с возможным сдвигом не более чем на 2 месяца.

В профильном комитете заявили, что намереваются достичь поставленных показателей, запустив работу по двум направлениям.

Во-первых, выпускаемые с 2025 года купюры укрепят, внедряя в их состав специальные полимерные нити. Аналогичную процедуру планируется проводить и для выпущенных банкнот – уже разработан специальный состав, который создаёт на поверхности купюр тонкий, но надёжный защитный слой.

Во-вторых, монеты летом начнут выпускать из нового сплава, который снижает воздействие агрессивных внешних факторов и даёт повышенную устойчивость к истиранию.

– Рассчитываем и на содействие населения – для ускорения процесса истлевшие или повреждённые купюры следует обменивать в банках на новые, – поделились в ЦБ. – Это же касается и монет – достаточно, чтобы можно было различить номинал. Курс обмена повреждённых денег составляет 1:1.

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