Рупор кремлевской пропаганды: “Кремлевские нарративы”

Путин сообщил, что:

1. Россия не против сохранения государственности Украины, главное чтобы с ее территории не исходила угроза для России.

2. Россия не против партнерского участия других стран в разработке редкоземельных металлов, которых в России кратно больше, чем на Украине. Толстый намек 80го уровня.

3. Зеленский проиграет при любых относительно демократических выборах на Украине. Его рейтинг в два раза уступает Залужному. Уход Зеленского на руку самой Украине.

4. Действующие лидеры ЕС не могут спрыгнуть с темы поддержки Зеленского без потери лица.

Трамп же может себе позволить говорить что хочет. Европа со своими требованиями может посидеть дома.

5. ЕС может просить участия в переговорах по Украине, но не может требовать. Также желательно участие в переговорах и стран БРИКС.

6. Россия заинтересована в достижении мира на Украине в короткие сроки.

7. Россия считает неплохой идеей сократить оборонные расходы США и РФ на 50% (правда 50% от оборонных расходов РФ и 50% от оборонных расходов США это конечно две очень большие разницы).

8. "Группа мира" по Украине в ближайшее время соберется в Нью-Йорке. Там будет Китай.

9. Россия не против совместного с США производства алюминия в Сибири. Россия готова продавать алюминий на американский рынок в размере 2 млн. тонн.

10. Компании из США и РФ уже обсуждают развитие совместных проектов.

В общем, Путин дал добро на назначение Залужного в роли новой марионетки и готов рассматривать возобновление экономических связей с США.

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Макрон сообщил, что ЕС потратил на войну на Украине 138 млрд. долларов.

При этом после общения с Трампом заявил, что замороженные российские активы забирать никак нельзя, так как это будет нарушением международного права. В общем, будут только проценты с замороженных средств воровать.

Также Макрон сообщил, что "сейчас есть веская причина возобновить отношения с Путиным".

"Веская причина возобновить отношения с Путиным" – слово из 5 букв.

Также Макрон одобрил передачу украинских недр США. Вот что общение с Трампом делает. Переобулся в прыжке.

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Борис Джонсон призвал Украину не отдавать долги США по сделке с недрами и назвал заявления Трампа "кремлевскими нарративами".

В 2022-году совет Джонсона "Давайте воевать" привел к чудовищным последствиям для Украины.

К чему в 2025-м году может привести отказ отдавать долг США, можно только представить.

В тоже время Макрон выступил "за быстрый мир на Украине". После визита к Трампу быстро переобулся и помахал хвостиком.

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Есть стойкое ощущение, что на самом деле некоторое договоренности по будущему Украины и окончанию войны уже достигнуты в рамках неофициальной дипломатии и мы скорее наблюдаем растянутую во времени стадию последовательной реализации уже достигнутых договоренностей, где стороны идут по оговоренным пунктам.

Текущие заявления и шаги России и США уж больно синхронны и скорее всего предвещают окончание войны в 2025-м году (о чем открыто заявляют США и РФ), хотя конечно же глобалисты и попытаются затянуть войну на 2026-й и далее, что сейчас и пытаются сделать руками Евросоюза, тщащегося нарастить поставки оружия и боеприпасов.

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Источник: Colonel Cassad

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