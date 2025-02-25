 

Мнение «аналитика»: О закате целой эпохи… «Газпром» — всё?

25.02.2025, 10:10, Разное
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Ещё одна сногсшибательная новость из неких «осведомленных источников». Она касается напрямую «нашего всего» и «национального достояния», гигантской корпорации «Газпром». Её ближайшего будущего в первую очередь.

Тем более, что текущее положение «Газпрома», лишившегося значительной части европейского рынка сбыта, но так и не сумевшего полностью заместить его китайским или другим внешним, внушает тревогу. И вот, как сообщается, «наверху» принято стратегическое решение…

ТГ-каналы и некоторые СМИ поведали, что нынешний глава «Газпрома» Алексей Миллер, старый друг и соратник президента Владимира Путина, всё же уходит в отставку. А на его место назначают Александра Дюкова, нынешнего главу «Газпромнефти». На этой новости #акции компании взлетели на 4%.

Возможно, это всего лишь спекуляции и слухи. Алексея Миллера не в первый раз отправляют в «отставку».

Но они, по крайней мере, показывают тревогу рынка за «национальное достояние». И понимание рыночных операторов, что компанию надо спасать. А в активе Александра Дюкова — успешные кейсы нормализации финансового состояния «Сибура» и той же «Газпромнефти». Плюс он сравнительно молод — 57 лет и заточен на цифровизацию. Что даже в консервативной нефтегазовой отрасли становится мейнстримом. Да и нефтянка в «газовой »корпорации стала главным двигателем прибыли, тогда как за два десятка лет во главе «достояния» Алексей Миллер не сделал глобально ничего, кроме нескольких чемпионств «Зенита». Ведь все «потоки» и «силы» — проекты больше межгосударственные, чем корпоративные, а «газовые войны» то с Украиной, то с ЕС на компании сказались не лучшим образом.

Может, ему и правда пора уйти?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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