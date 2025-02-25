 

В США в возрасте 113 лет умерла старейшая еврейка, выжившая в Холокосте

25.02.2025, 7:50, Новости дня
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В понедельник, 24 февраля, в США в возрасте 113 лет умерла Роз Жирон – она была старейшей среди евреев, выживших в Холокосте.

Роз Жирон (имя, данное при рождении – Роза Раубфогель) родилась 13 января 1912 года в деревне Янув, Австро-Венгрия (ныне Ивано-Франкове, Яворовский район, Львовская область, Украина). В 1938 году она вышла замуж за Юлиуса Мангейма. Позже в том же году они переехали в Бреслау, Германия (ныне Вроцлав, Польша). Вскоре Юлиуса арестовали, он попал в Бухенвальд. Роз, находившаяся на восьмом месяце беременности, спаслась вместе с матерью. В 1939 году она бежала из Германии в Шанхай, Китай. Там ее нанял еврейский предприниматель, который увидел, как она вяжет одежду для своего ребенка. В 1947 году Роз вместе с родными выехала в США. Продолжала зарабатывать вязанием. В 1968-м она вышла замуж за Джека Жирона и сменила фамилию. Рассказывая о секрете своего долголетия, она говорила: “Удивительные дети и много темного шоколада”.


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