Рупор кремлевской пропаганды: Про американских наемников на Украине

Писатель Алексей Суконкин о некоторых интересных деталях бытия американских наемников на Украине.

Про американских наемников на Украине

Сейчас будет много интересного.

Начало истории вполне себе заурядное и банальное: на одном из участков фронта (товарищи попросили не называть конкретное направление) на наши позиции вышел некий военный деятель в форме ВСУ, намерения которого передовой дозор не распознал (и не хотел), и на всякий случай прострелил ему черепушку, хотя тот и пытался о чём-то махать руками и радостно улыбаться. Падая, персонаж снял растяжку и его дополнительно пустила на фарш мина МОН-50.

Дальше было уже интереснее. В его карманах нашли телефон, содержание которого вызвало много вопросов, в частности, в нём был обнаружен контракт наёмника, из чего был сделан вывод, что куски мяса ранее могли принадлежать иностранному гражданину, скорее всего американцу. Опрос личного состава показал, что данный персонаж шёл к нашим позициям уверенно и как бы не скрываясь, будто знал, что ничего плохого с ним не произойдёт.

Теперь самое интересное. После исторического заявления Трампа, USAID свернула свою деятельность во всём мире, и в том числе на Украине. Подрядчики остались без финансирования, в том числе без средств к существованию остались рекрутинговые агентства, отвечающие за выплаты зарплат наёмникам. А после телефонных переговоров между президентами России и США (и после показательного обмена Марка Фогеля на Александра Винника), начались сдвиги, которые предвидеть ранее никто не мог – был запущен механизм постепенного возврата американских граждан из частей ВСУ. Что характерно, и я это подчёркиваю, данная процедура касается исключительно американских граждан. В этот процесс включен вывоз тел погибших граждан США и раненых бойцов, находящихся на лечении в украинских медучреждениях.

В тоже время, оценивая ситуацию, можно уверенно сказать – рекрутинговые центры остановили набор американских граждан, а американское посольство в Киеве опубликовало предупреждение о нежелательности пребывания своих граждан на территории Украины.

До самих же наёмников из США доводится информация о необходимости покинуть зону боевых действий, причём, это предлагается сделать как по маршруту входа, так и… через сдачу в плен российским силам на линии боевого соприкосновения, причём во втором случае, им якобы гарантируется безопасность (согласно договорённостям, достигнутым между Россией и США???). Я пока не могу утверждать, что это в точности так, но некоторые факты (остановка финансирования, вывод американских наёмников из Украины) заставляют принимать именно такую точку зрения.

И в качестве вишенки на торте – фарш наёмника забрали непонятные товарищи, сильно смахивающие на какой-то спецназ.

Теперь вот живите с этим.

https://t.me/A_S_Sukonkin/7588 – цинк

Косвенные последствия разгрома Трампом сети USAID.

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Источник: Colonel Cassad

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