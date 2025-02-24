 

Рупор кремлевской пропаганды: Толерантный Иисус

24.02.2025, 22:25, Разное
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Хотя повесточку в США целенаправленно отменяют сверху, арьергардные бои еще ведутся.
Готовится постановка про Иисуса, где главную роль, то бишь самого Иисуса, сыграет чернокожая лысая лесбиянка. Так сказать бросают вызов белым цисгендерным мразям и патриархальным устоям и бла-бла-бла…

Мало было чернокожей Анны Болейн, черного Ахиллеса, Черноснежки и т.п. трэша.
С интересом бы посмотрел на попытки снять аналогичное кино про Мухаммеда с последующими прятками от любителей отрезать головы…В Швеции как раз недавно обнулили персонажа, который при пособничестве властей публично сжигал Кораны.

Разумеется, тут речь не идет о какой-то “борьбе с религиией”. Авторы просто сознательно пытаются расширять окна Овертона, правда политическая конъюнктура в США уже изменилась и данный опус скорее выступит очередным поводом усилить зачистку повесточки во всех формах и проявлениях, особенно там. где на это расходовались или расходуются деньги американского бюджета.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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