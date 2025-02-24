 

Рупор кремлевской пропаганды: Германия, ты посинела!

24.02.2025, 21:25, Разное
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Германия. Выборы 2021 vs выборы 2025.

Победила ХДС/ХСС (ожидаемо), так что Германию ждет очередная цветная коалиция (без АдГ) и как следствие, продолжение политической нестабильности связанной с неспособностью правящей коалиции проводить единую политику. Впрочем, рассчитывать на потепление отношеений с Германией нам конечно же не стоит – любое коалиционное правительство без АдГ будет враждебным России и следовательно – Германия будет оставаться нашим врагом.

АдГ в свою очередь стала ведущей партией ГДР, фактически удвоив свою популярность в Германии. Оставаясь в оппозиции, она сможет и далее легко играть на нарастающих проблемах Германии, наращивая свою власть на региональном уровне. Запретить ее будет теперь еще сложнее.

Не прошли "Свободные демократы" и партия Сары Вагенкнехт (жаль).

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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