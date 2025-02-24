Израиль проголосовал против резолюции о достижении мира в Украине, представленной Украиной

Генеральная Ассамблея ООН поддержала разработанный Украиной при поддержке Евросоюза проект резолюции под названием “Продвижение к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине”. За резолюцию проголосовали 93 государства – члена ООН, 18 стран, включая Россию, Беларусь, США и Израиль, проголосовали против. 65 стран – в том числе Армения, Китай, Иран, Казахстан и Индия – воздержались.

Отметим, что ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию США с поправками ЕС по Украине: оба этих документа отличаются тем, что в подготовленной США резолюции содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и РФ, тогда как в украинском проекте резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Представители США пытались убедить Украину отозвать свой проект резолюции и поддержать “украинскую” резолюцию США, утверждая, что резолюция, подготовленная Украиной и странами ЕС, будет препятствовать прогрессу в достижении устойчивого мирного соглашения. Однако Украина и страны ЕС решили продолжить работу со своим текстом.

Резолюция, разработанная Украиной при поддержке ЕС, характеризует ситуацию как полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, а не как “российско-украинский конфликт”, требует полного и безоговорочного вывода российских войск и призывает к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности.