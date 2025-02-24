Мнение: Вампиры на социальных пособиях, Трамп против расизма в ЮАР и поражение левых в Германии

1. Мертвецы голосуют в США на выборах, а вампиры получают социальные пособия. Как и в случае с выборами, речь идёт о миллионных полчищах нежити (ссылка):



«У нас в реестрах числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона — старше 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал [Дональд Трамп].

Он подчеркнул, что его администрация работает над выявлением фейковых долгожителей, чтобы прекратить «разбазаривание» денег. Трамп также пообещал покончить с этой мошеннической схемой.

После президентских выборов в США 2020 года, на которых демократы при помощи почты и кладбищ украли победу у Дональда Трампа, удивительные истории западных СМИ и «российских» оппозиционеров про «украденные выборы» в России звучат не очень убедительно.

После нынешних новостей из США, когда Трамп и Маск разгребают «авгиевы конюшни» глубинного государства и находят умопомрачительные по масштабам коррупционные схемы, становится уже смешно слушать разговоры про «эффективные институты» и «низкий уровень коррупции» в США. Возможно, «Трамп придёт, порядок наведёт», но пока что мы можем зафиксировать факт: уровень бардака в американском государстве последние десятилетия был запредельным.

Впрочем, справедливости ради, замечу, что аналогичное действие — поиграть денёк с базой данных, чтобы отобрать скриптом откровенно странные параметры — можно провести и в России. У нас регулярно пишут и про физлиц, на которых зарегистрированы тысячи сим-карт (ссылка), и про резиновые квартиры, в которых прописаны сотни иностранцев. Ведомства и корпорации — структуры инертные, так что там обычно стараются держать аудиторов от компьютеров подальше. Будьте уверены, если умный аудитор, умеющий составлять SQL-запросы, сядет исследовать базы данных любой крупной структуры, он в первый же день найдёт там немало интересного.

2. Борьба Дональда Трампа с «обратным расизмом» не ограничивается территорией США, белый президент собирается защищать белых по всей планете. Цитирую (ссылка):



Президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание наказать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и подписал указ о прекращении любой помощи стране из-за нарушений прав белого меньшинства. Среди его сторонников — миллиардер Илон Маск, выходец из Претории, который вместе с другими членами администрации утверждает, что недавно подписанный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой закон об экспроприации земли дискриминирует африканеров, белых потомков европейских колонистов. Политические и правозащитные организации африканеров, долгие годы лоббирующие свои интересы в США, заявляют, что расовая ненависть в ЮАР достигла апогея и выливается в жестокие нападения черных на фермерские общины белых.

Напомню, пока власть в ЮАР не захватили леваки, это была одна из самых развитых стран мира, даже с собственным ядерным оружием. Если вернуть в ЮАР меритократию и капитализм, начав наказывать за грабежи и жёстко запретив дискриминацию белых, ЮАР может вернуться в лигу развитых государств буквально за 10-15 лет.

3. Левая повестка продолжает сдавать на Западе позицию за позицией, идёт настоящее обрушение фронта. На прошедших накануне немецких выборах правящая партия Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проиграла, показав худший результат за всю историю объединённой Германии. Первое место вновь заняли консерваторы – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее возглавлявшийся Ангелой Меркель, которая много лет была канцлером (ссылка).

Впрочем, «консерваторы» в контексте современной Германии – это тоже левые, просто не такие отмороженные фанатики, как левые-левые из СДПГ. Радикальных перемен в немецкой политике ждать не стоит, так как Россию лидеры ХДС/ХСС не любят, а править они будут, возможно, в коалиции с враждебной нам СДПГ. Фридрих Мерц, наследник Ангелы Меркель, призывал ранее начать поставки крылатых ракет Таурус, чтобы наносить ими удары по России.

Вместе с тем, смена власти в Германии на более «консервативную» позволяет предположить, что немецкие политики найдут общий язык с Дональдом Трампом, хотя бы по некоторым отдельным вопросам. ХДС/ХСС были главными лоббистами строительства «Северных потоков», так что какие-то интересы в возобновлении нормальных экономических отношений с Россией у них всё же есть.