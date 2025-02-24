 

Генассамблея приняла две резолюции по Украине с требованием мира в соответствии с Уставом ООН

24.02.2025, 19:56, Новости дня
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В третью годовщину начала полномасштабной войны против Украины в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке возобновила работу 11-я Специальная чрезвычайная сессия по ситуации в этой стране.

Украина и США представили свои проекты резолюции для голосования. Генеральная Ассамблея приняла оба варианта.

За украинский документ проголосовали 93 страны, против – 18 стран, 65 делегаций воздержались. Американский вариант поддержали 93 страны, восемь проголосовали против, 73 государства воздержались. Проект резолюции, представленный Соединенными Штатами, был принят с поправками, предложенными Евросоюзом, США при голосовании воздержались.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи перед голосованием, призвала страны оставаться верными Уставу ООН.

– Мы переживаем исторический момент, – сказала она, добавив, что решения, принимаемые сегодня, определят будущее Украины, Европы и всего человечества.

Украинский проект документа ссылается на предыдущие резолюции, повторяя призыв к России полностью вывести свои войска с территории Украины. Авторы документа призывают добиваться мира, основанного на принципах Устава ООН. Десятки стран стали соавторами проекта.

Представительница США Дороти Ши предложила американский вариант резолюции под названием «Путь к миру», в котором авторы призывают положить конец конфликту, но не уточняют, кто его начал и условия, на которых должен быть заключен мир.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер предложил поправки к американскому проекту, а также призвал делегации поддержать проект, предложенный Украиной.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что «на наших глазах оформляется многополярный мир, который должен был появиться еще 30 лет назад». Он отметил «безысходность положения режима Зеленского» и подчеркнул, что «республиканская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо “просроченного” украинского президента».

Российский дипломат призывал голосовать за американский вариант резолюции, назвав его «шагом в правильном направлении», а также за предложенную Россией поправку к нему, касавшуюся устранения «корневых причин» украинского кризиса. Поправка не была принята Генассамблеей.

Небензя также призывал делегации голосовать против «украино-европейского проекта резолюции» и предложенных европейскими странами поправок к документу США.


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